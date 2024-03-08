金門翻船｜蔡英文離任前再創兩岸關係　再有美國撐腰影子

在蔡英文任內，兩岸關係可謂急轉直下，短短八年，就從馬英九時代的陽光溫暖沉入到敵意的冰河。



這期間有幾個標誌性事件：第一個事件是2016年的高速公路陸客團遊覽車縱火案。當地司機在駕駛遊覽車往桃園機場途中蓄意縱火自焚並拉車上乘客陪葬，導致車上全員26人死亡，包括24名大陸遊客和兩名台灣導遊，蔡英文缺席大陸罹難者「頭七」法會暨聯合公祭，也沒送輓聯，卻致贈遇難台灣導遊「典範長昭」輓聯。儘管沒有任何前例或法令要求必須同等對待兩岸遇難者，但如此公開差別對待，暴露出了蔡英文對大陸遇難者缺乏最起碼的同理心，不僅讓不少台灣人當時看不下去，更令中國大陸網民震驚和心寒。

第二個事件是發生在2019年的香港騷亂。香港騷亂的最初起因即是由案犯陳同佳在台灣旅遊期間殺死女友潘曉穎，香港為修法向台灣移交兇犯陳同佳所致，因港府修法納入了向內地移交逃犯的條款引發後來震驚世界的大騷亂。在這場騷亂期間，台灣某些機構不僅深涉其中為某些騷亂群體提供資金援助與訓練，適逢大選期間的蔡英文也順勢而為，以炒作香港騷亂和一國兩制為競選主軸，迅速扭轉頹勢，以歷史性的817萬張選票成功連任。事後看來，蔡英文可能是這場騷亂的唯一受益者，台港、陸港及兩岸關係卻遭受重創，尤其對香港造成了難以逆轉的災難性影響。

第三個事件是2022年佩洛西訪問台灣。佩洛西是第二位於任內訪問台灣的美國聯邦眾議院議長，也是美國聯邦政府執政黨籍首位訪台的國會議長。由於眾議院議長在美國總統繼任順序中僅次於副總統，因此佩洛西也成為《台灣旅行法》生效至今訪台層級最高的美國聯邦官員。綜合各方面消息看，佩洛西訪台不僅出於佩洛西個人意願，還有來自台灣蔡英文政府的正式邀請，時任台灣駐美代表、候任台灣副總統、賴清德的搭檔蕭美琴為具體執行者。佩洛西訪台導致台海局勢一度陷入劇烈動盪，嚴重惡化了兩岸關係和中美關係。

第四個事件即剛剛於2024年14日（農曆年初五）發生的金門事件。在這一事件中，一艘大陸漁船因進入台灣方面劃設的所謂「禁止限制水域」，被台灣海巡署工作人員用執法艇高速追逐碰撞，導致漁船翻覆，兩名大陸漁民死亡。事件引發兩岸輿論譁然，兩岸相關部門在經過15輪閉門談判後一拍兩散，台灣方面拒不賠償、拒不公開道歉、拒不歸還翻覆漁船和兩名死難漁民，甚至一改談判初期曾承認發生過追撞、追責、僅做書面道歉的相對軟化的態度，拒不承認是追撞所為，連書面道歉也不做，追責就更不可能。

金門「海巡隊」派遣2艘艇前往護航「初日號」返抵金門。（台灣中時新聞網）

復盤蔡英文任期內這四個標誌性事件即可以發現，自2016年首次當選執政以來，基本上以2到3年為一個週期，兩岸就要發生一次重大衝撞。加上3年疫情期間兩岸間持續爆發的各種爭吵，兩岸關係就這樣一步步崩壞，進入到目前這種無可挽救的狀態。

進一步放大視野還可以發現，這個過程也和中美關係惡化的過程高度契合。同一時期，美台關係卻迅速提升，達到美台斷交以來的最好狀態，甚至連美軍都已恢復進駐台灣。這三對關係（兩岸、中美、美台）的好壞變化，反映出兩岸及美台關係變化，均從屬於中美關係變化的內在關聯邏輯。

如何理解這三組關係的聯動關係，尤其是美台如何互動惡化兩岸關係，可以從剛剛談崩的金門事件加以認識。

金門事件發生後，剛開始台灣方面將所有責任都推到中國大陸，無論肇事的海巡署還是負責兩岸關係的陸委會，都不承認是撞擊所致，反而把事件責任推到大陸漁民頭上。陸委會甚至還倒打一耙強硬表示：大陸長期縱容「三無」船舶違法濫捕，台灣將持續嚴正穩健執法。大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域，主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，「以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變。」

在大陸官方介入接回兩名生還漁民，證實漁船是為海巡署故意撞翻後，中國大陸加大了對台灣的施壓力度，在事發當日「強烈譴責」的基礎上又表「強烈憤慨」，要求台灣方面「儘快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代」，並「保留採取進一步措施的權利」。大陸海警也在廈金海域啟動常態化巡查，海警船一度還進入金門「限制、禁止」海域，登檢了一艘台灣遊艇約30分鐘。

福建海警登金門遊艇臨檢30分鐘。（台灣中天新聞）

與此同時，本著「兩岸一家親」理念，中國大陸顯然並不想事件影響到兩岸大局和接下來的日程。因此在對台灣方面提出處置要求，強烈譴責並通過海警常態化巡查施壓的同時，一直在把握事件邊界，致力於透過談判解決此事。熟悉兩岸政治的媒體及觀察人士都注意到，除了國台辦表態和海警巡查，其他涉台部門都未就此時表態，幾家央媒也沒有就此發布專門評論，可以說希望事件不要再擴大升級的姿態非常明顯。

自知理虧，也明白兩岸實力對比早已今非昔比的台灣方面也希望這件事不要再鬧大，所以在中國大陸的強烈要求和施壓下，台灣方面軟化姿態，不再堅持大陸漁船是在追逐過程中翻覆，而是承認由海巡署高速撞擊所致。根據台媒報道和相關消息證實，金門地檢署也介入案件偵辦並確定漁船確系因碰撞翻覆，而且還不只一次碰撞。金門地檢署還表述，全案已按最高可處5年刑責的「過失致死罪」偵辦。

但是，隨著美國因素進入，台灣的態度開始發生變化。就在兩岸相關部門進行閉門談判期間，兩周內，美國以自己慣用的辦法至少4次公開介入事件，為台灣提供支援。

首先，美國國務院發言人就金門事件主動表態，稱「美方正在密切關注北京的行動，持續敦促保持克制，不要有單方面改變現狀的舉措。」

其次，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席麥克．加拉格爾率團訪問台灣與蔡英文等台灣官員見面為蔡政府提供心理支持。

第三，就在中國海警在廈金海域登檢台遊艇不久，美國海岸警衛隊在太平洋島國吉里巴斯附近海域對兩艘中國漁船實施登船檢查。

第四，在兩岸閉門談判最後一天，又派出「菲恩」號導彈驅逐艦過航台灣海峽。

美方行動顯然給了蔡英文政府以充足底氣，台灣方面的態度隨即變化，一改此前相對軟化的姿態，轉趨強硬耍賴給談判解決製造障礙，拒不賠償、拒不道歉、不再承認有故意追撞，至於追責更是不可能，僅願給兩名死難者家屬一點點慰問金。

也正因為如此，國台辦痛批台海委會主委管碧玲，「隱瞞真相、推諉卸責、謊話連篇，不僅對遇難者沒有一句道歉，還對善後工作不斷設置障礙，極為冷血，令人不齒。」赴金門與台灣談判的大陸代表泉州台辦副主任李朝暉等人在離台回陸時表示，台方出爾反爾、歪曲事實，本月3日返台後至今音訊全無，充分說明民進黨當局沒有解決誠意，因此無必要留在金門，「由此造成的後果由民進黨當局負責」。

這宗事件會不會由此翻過還不得而知，但蔡英文在「5.20」之前，在其卸任前最後不到兩個月時間，又狠狠踹了兩岸關係一腳，美國也介入為台背書導致談判破裂，兩岸關係因此更進一步惡化毋庸置疑，歷史會否記住她給兩岸關係帶來的嚴重傷害？