金門漁船翻覆走向兩岸危機　莫重演千島湖事件民意敵對

大陸兩會開議期間，此前發生的金門漁船翻覆事件仍在延燒。台灣立法院內政委員會3月4日為此召開專案報告，海洋委員會（海委會）主委管碧玲與在野黨立委唇槍舌戰，其態度宛若欲使事件進一步升級為政治危機，看不到平息的苗頭。另一邊廂，兩名陸籍罹難者家屬在金門經歷15天協商未果，而決定離開，陪同的泉州台辦副主任李朝輝表示，「民進黨當局沒有解決誠意，他們無必要留在金門，由此造成的後果由民進黨當局負責」。



政治化的後果就是打了個死結

回顧台灣立法院的專案報告，看得出來，民進黨政府官員有意將命案真相的釐清，導向兩岸政治衝突，以民粹的話語，點燃台灣社會對中國大陸的怒火與反彈。專案報告名稱原使用「撞船」一詞，但台海委會主委管碧玲卻有意更改為「取締」，她還向媒體表示「撞船是中國最想用的名稱」。換言之，管碧玲言下之意，即暗指認同此案為「撞船」者，都是「非我族類」的「中共同路人」。

原先案情單純的漁船翻覆案，台灣方面未掌握先機，始終不公開畫面，並定調為對於「三無船舶」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）的正當執法，試圖將責任歸咎於陸方，既看不到真相，也聽不到道歉。2月14日事發之後三天，17日國台辦正式表態「根本不存在所謂『禁止、限制水域』」，事態無疑擴大為陸方藉此宣示在廈金海域的管治與執海權。台方選擇的回應方式則是「硬碰硬」，並上綱到「抗中」、「反中」的層次，無疑令該事件被打上了一個死結。

泉州紅會派員陪同家屬抵金門處理漁船事件善後。圖為2月20日，遇難者家屬抵達金門縣殯葬管理所。（新華社）

該案演變至此，令人想起發生在1994年的「千島湖事件」。當年3月31日觀光船「海瑞號」在浙江千島湖發生搶劫縱火命案，導致24名台灣觀光客和8名大陸船員與導遊遇害。此案在台灣引起強烈政治效應，嚴重衝擊兩岸關係。特別是時任台行政院長連戰先定調中共「漠視人權，草菅人命」，接着再由時任總統李登輝出手，痛批陸方「一大堆惡勢力，結成一個黨，像土匪一樣」，「在大陸這次事件，害了這麼多我們的同胞，這種是政府嗎？這個叫做政府嗎？這種政府老百姓早就該不要它了。」

李連的聯手出擊，最後的結果就是擴大事端，將事件政治化。當年4月14日《自立晚報》即有評論指出：「李登輝的表演絕非一時衝動，而是精密的政治設計，它預示着中台政治關係大倒退。」事實也證明，台灣官方的政治化處理，有助於政客的選舉利益，令兩岸關係產生「黃金交叉」式的重大裂痕──台灣社會對「台灣人」與「獨立」的認同與支持度升高，對「中國人」與「統一」的認同與支持度降低，而「維持現狀」一枝獨秀，此趨勢時日今日未曾改變，一去不復返。

千島湖事件重演對台有害無利

千島湖事件遂成為兩岸關係史上一頁轉捩點，成為台灣社會心靈上的政治傷痕，人們對於「中共」、「中國大陸」的反感和敵意與日俱增。金門漁船事件發展至今，多少讓人看到了千島湖事件的影子，只是主客翻轉，大陸的民意集體憤怒與沸騰，官方則要求台方必須給出真相並究責；而台灣民意則在親綠側翼帶風向下，對此事冷嘲熱諷，甚至還有國民黨立委聲稱大陸漁船是故意「碰瓷」而翻覆。兩岸敵意螺旋不斷上升，對於已經冰封至谷底的兩岸關係來說，實在是雪上加霜。

2024年2月21日，台灣金門海灘上拍攝的反登陸設施，背景是大陸廈門。（Reuters）

台方執政黨官員倘若執意「政治化」處理金門事件，難保千島湖事件不會重演。問題是，金門事件如果演變為千島湖事件2.0，在政治上義正詞嚴的台灣恐怕討不到任何的好處，只會讓自己愈發居於被動與弱勢。畢竟大陸民意一旦被挑動起來，14億人對撞2,300萬人，結果光是想像就已令人頭皮發麻。此外，台方對陸方的要求一再置之不理，今天消失的是「禁止、限制水域」，來日北京還會從對台百寶箱中拿出什麼意想不到的工具手段，台灣終究得為此付出代價。

平心而論，兩岸和平的機會和空間一直都存在，端視如何把握與利用。「務實台獨工作者」賴清德自今（2024）年1月13日勝選之後，都還未到5月20日正式就職，兩岸之間已發生了M503航線、赴陸旅遊團禁令，以及金門事件等爭議，一個個單一事件不斷積累下來，自然可能成為政治危機乃至於衝突的導火線，對台灣來說有害無利。莫讓金門翻船案成為另一次的千島湖事件。