南沙民心港人子弟學校獲批為與考學校　首批中六生明年可應考DSE

繼去年九月有兩間內地港人或港澳子弟學校成為中學文憑試（DSE）「與考學校」，考評局回覆查詢表示，再多一間學校——廣州南沙民心港人子弟學校獲批，由明年起成為「與考學校」，該校首批中六正讀生可以學校考生身分應考2025年的文憑試。



兩個內地DSE試場獲准今年以「先行先試」方式落實。（資料圖片）

廣州民心學校獲批准開辦文憑試課程

為服務居於內地的港人子弟，考評局由文憑試起，接納內地港人子弟學校成為文憑試「與考學校」，並保送其中六合資格正讀生以學校考生身分報考文憑試。

考評局稱，早前接到廣州南沙民心港人子弟學校申請，於2025年成為「與考學校」，該學校是內地相關部門認可為合資格的港人/港澳子弟學校，已獲批准開辦文憑試課程。

考評局指，按程序審視學校質素，而該學校亦通過香港學術及職業資歷評審局的評鑑工作，符合開辦香港文憑試課程的要求。考評局表示，接納民心學校由2025年起成為「與考學校」，讓該校首批中六生以學校考生身分應考2025年的文憑試。

考評局宣布，今屆將設兩個內地DSE試場。（資料圖片）

共計三間與考學校 按考場試點經驗設灣區考場

考評局續指，2025年文憑試於大灣區內地城市設立考場的安排，將根據2024年文憑試內地「與考學校」作為考場試點學校的經驗， 並考慮一籃子相關因素後另作評估。

去年九月，有兩間港人或港澳子弟學校，分別是深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校，獲批准成為文憑試「與考學校」。兩校已保送約110 名中六合資格正讀生，以學校考生身分，報考今年的文憑試。考評局今年二月召開閉門簡介會，交代稱該兩間學校的文憑試場獲批准今年起以「先行先試」模式推行。目前加上廣州民心學校，共計有三間「與考學校」。