《香港01》中學講座　電競總會會長陳龍盛談國家電競最新發展機遇

近年電競發展蓬勃，《香港01》早前邀請到中國香港電競總會會長陳龍盛（Eddy）為主講嘉賓，到觀塘聖傑靈女子中學分享中國電競近況發展，助學生認識電競發展外，更分享「打機」的好與壞。此外，陳龍盛亦引用一些數據及例子，引導學生該如何正當確實地捉緊近年迅速冒起的電競行業。



陳龍盛是香港青年創業家協會第四屆會長、香港青聯科技協會常務副主席、香港青年聯會參事、粵港澳合作促進會資訊科技專業委員會成員、前海深港青年夢工廠創業學院導師、香港青年創業計劃導師；近年致力推廣中國及中國香港的電競發展，同時兼任中華全國歸國華僑聯合會委員、河南省政協委員。

《香港01》早前邀請到中國香港電競總會會長陳龍盛（Eddy）為主講嘉賓，到聖傑靈女子中學與師生分享中國電競近況發展。（黃寶瑩攝）

講座於3月12日於聖傑靈女子中學舉行，陳龍盛先透過數據分析向簡述近年全球電競發展、再剖析陸港兩地的電競業生態、發展、產業鏈，以及未來發展。

陳龍盛亦分享打機可能帶來的好處，並分享中國香港電競代表隊、業界比賽等相關例子；引伸出網上遊戲學習是大勢所趨，鼓勵同學需要培養獨立思考、解決問題、溝通能力和協作能力。以應對未來挑戰。

最後，陳龍盛簡介評估工具，助學生辨識自己到底是「電競選手」還是「遊戲成癮」，以及介紹「電競與資訊素養」。

《香港01》早前邀請到中國香港電競總會會長陳龍盛（Eddy）為主講嘉賓，到聖傑靈女子中學與師生分享中國電競近況發展。（黃寶瑩攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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