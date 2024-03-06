《香港01》x HKtag辦AI大數據講座　深入探討人工智能及倫理問題

人工智能於近年興起，應用亦愈來愈廣泛。《香港01》早前與香港科技創新促進組（HKtag）為佛教慈敬學校舉行媒體與資訊素養「AI與大數據」學生講座，邀請科技創新教育委員會副主席、旅港開平商會中學助理校長麥嘉文為講者嘉賓，與學生分享多個與人工智能及大數據相關的議題。



麥嘉文副主席於工作坊提到，人工智能的用途十分多，而訓練人工智能的方法可以分為監督學習、非監督學習和強化學習三種。（歐嘉樂攝）

麥嘉文於工作坊提到，人工智能的用途十分多，而訓練人工智能的方法可以分為監督學習、非監督學習和強化學習三種。他又提到，最近興起的生成式AI就有更多功能，可以創作圖像及故事等，但使用時一定不可以違反相關倫理，而且舉出了一些AI倫理問題的例子作討論。

講座後半部深入討論大數據，包括其定義、好處及日常應用。他更即場收集一些學生們的喜好數據，以簡單示範如何運用大數據。

麥副主席並與學生們討論大數據，包括其定義、好處及日常應用。他更即場收集一些學生們的喜好數據，以簡單示範如何運用大數據。（歐嘉樂攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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