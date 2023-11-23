人文科｜校長：中國視野為大框架　不標榜共通能力　老師要適應

教育局今日（23日）公布小學人文科課程框架擬定稿，當中提及開設新科的原則，是配合愛國主義教育的方向，以48個學習主題的課節計算，至少有兩成半與國民教育相關。有不願具名的校長直言，過往常識科一直滲入國情元素，教學較為「知識性」層面，亦以國際公民的角度作為大框架，重視和標榜九項「共通能力」，例如明辨性思考等；如今則配合愛國主義教育，以中國視野作為大框架，側重強調推動12個價值觀，當中新增「孝親」、「團結」等價值觀。他相信，教師要適應新的課程，「同以前要求好唔同」。



教育局今日公布小學人文科課程框架擬定稿，當中提及開設小學人文科的原則，是配合愛國主教育的方向。（資料圖片）

該位小學校長表示，人文科課程框架對於國民教育學習內容，輔以仔細說明，例如學生須知國家首都在北京、國家地圖上的位置、香港是國家的一部份等，形容是「具細無遺」，反映國民教育更有系統，官方對執行上的期望十分清晰。他指，對此不感到意外，反而課程文件開宗明義提到愛國主義教育，則感到驚訝，「估唔到咁大膽」。

小學校長：重價值觀教育、輕共通能力

教育局一直否認人文科等同國民教育科，他認為，即使國民教育科無獨立成科，但事實上已融入去人文科，要教學生正面認識祖國，欣賞國家。他指，常識科一直滲入國情元素，教學較為「知識性」層面，亦以國際公民的角度作為大框架，重視和標榜九項「共通能力」例如明辨性思考等；如今則配合愛國主義教育，以中國視野作為大框架，側重強調推動12個價值觀，甚至新增「孝親」、「團結」、將「關愛」改為「仁愛」等價值觀。

比對常識科課框和人文科課框擬定稿，前者將「共通能力」列為課程架構的組成部份，亦多番標示「共通能力」；後者提及則廖廖可數，並放入「探究學習」、「連繫生活」的部分等。

以中國為中心去看世界 強調政治正確

人文科「世界與我」的學習範疇，提及認識「中國致力維護世界和平和促進共同發展」；「國家與我」的學習範疇，提及國家經濟與世界的連繫，以一帶一路、大灣區發展作為例子。他認為，反映以中國作為中心去看世界，與過往常識科以各國立場去看世界有所不同，「強調政治正確，因過往啲人唔了解國家」。他相信教師要適應新的課程，「同以前要求好唔同」，需要重新思考教學活動和設計。

日後人文科將佔總課時約7%。（資料圖片）

津小議會：內容超出學生負荷 重申須刪減整合

日後人文科有機會佔總課時約7%，津貼小學議會署理主席蘇炳輝認為，常識科一拆二後，大部分課題都放在人文科，再加入國民教育、國安教育及價值教育，「你呢方面就係咁加，但係另一方面又唔減喎，其實最辛苦咗啲老師，咁老師教得唔好，就學生最受害啦。」

他檢視課框後，認為內容多而散，超出學生負荷，建議應整合及刪減不合時宜課題，舉例「健康與我」的學習範疇，教導學生如何與人相處、或遇到困難時如何協助他人等，內容有關聯性，可以再作整合，但估計人文科成科太倉促，未有時間做整合功夫。

另外，部分課題如國安教育中有國安法的介紹，可與有關守法守規的內容結合，而非「割裂」處理。國情元素佔人文科課節約兩成半，被問及比例是否合適，他表示，不介意佔比多與少，重點是釐清哪些適合人文科的教學元素。

他建議，局方疏理整合課題內容，要有聚焦點，相信能給予老師清晰的課程目標、教學方向及策略，對整個國民教育及人文科有更準確定位。

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國情教育教真實事件非犯錯 建議培訓老師釋疑慮

被問到課程配合愛國教育方向，例如認識共產黨帶領的國家成就、侵華史如南京大屠殺，教學上會否有難度，蘇炳輝表示，常識科的國民教育或國安教育範疇，一直包含認識國家等，相信老師有經驗處理。

在國情教育方面，老師能否觸碰負面內容，他認為，老師最重要是要釐清內容的真實性，教授真實事件並非犯錯，但要以多角度分析事件，「我唔相信任何一個國家，每一件事都做得啱嘅，我哋有時出現歷史就係咁，歷史嘅教訓就係有時我哋會做得啱，有時會做得唔係幾好。」

他認為要教導學生延續好的一面，而做得不好的地方，可思考將來如何做得更好。他亦指，不應只讓學生認識國家、培養國家情懷，也要面向世界，明白自己國家在世界的定位，以致自強不息。他建議局方透過專業培訓，釋疑及減低老師憂慮，令他們可以教得「揮灑自如」。