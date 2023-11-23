人文科｜教育局：國家成就基本認知　小學生讀完六年不應一無所知

小學常識科兩年後落實分拆人文科和科學科，教育局今日 （23日）公布人文科課程框架，課程經重整及增潤課程後，有兩成半涉國情教育元素，包括認識共產黨領導的國家成就、學習日本侵華史如南京大屠殺。教育局總課程發展主任李建寰表示，希望學生建立國民身份認同，「國家一啲近年好卓越嘅成就，都係一啲小學生好基本嘅認知，你諗下如果小學生去讀完六年嘅教育，對自己嘅國家都一無所知呢，其實真係冇咁好啦。」



他預計，落實新課程時，書商能夠按時推出教科書，教育局將提供每年約4,000個人文科教師專業培訓名額；至於人文科及科學科的呈分試占比重，將稍後公布。



小學六年教育不應對國家一無所知

教育局今日舉行小學人文科課程簡介會，焦點落在新增的國情教育元素，根據課程框架擬定稿，六年級須認識「國家在中國共產黨的領導下的重大成就及最新發展」。教育局總課程發展主任（幼稚園及小學）李建寰在記者會上表示，小學生需要對國家近年取得的卓越成有一個基本認知，「你諗下如果小學生去讀完六年嘅教育，對自己嘅國家都一無所知呢，其實真係冇咁好啦。」他希望學生可以學到與時並進的內容，建立國家意識、國民身份認同及銜接到初中人文教育。

被問及除了國家成就，能否講授發展中的爭議題目，他指學生可以從多角度去探究事物及關注社會國家，並在課堂上討論，相信老師絕對有專業能力配合課程宗旨，在討論後帶領學生反思及總結。

國情教育非新鮮事 相信老師已習慣

對於教師講授國情教育時，能否講及負面內容，他未有正面回應，稱教育局於2021年公布國家安全教育框架，現行常識科已包含國安教育，是次人文科課程框架，有關課程內容和元素，老師可以一目了然看到課程的深度、廣度及如何教。

若老師教授國情教育時表達負面評價會否有刑責後果，他指國情、國民教育已包含2017年的常識科課程指引當中，形容非新鮮事物，相信學校老師對於推行國民教育，近兩、三年已經習慣。教育局設有不同科組，會透過日常渠道接觸學校及了解推行包括國民教育、人文科、現行常識科的情況，相信教師的專業能有效教授包括國民教育部份。

預計25/26學年推出小一、小四教科書

人文科將於兩年後先於小一和小四推行，李建寰稱，教育局今日將為教科書出版商舉辦簡介會，講解人文科課程內容、送審課本注意事項及評審準則，預計能按時在25/26學年推出第一批教科書。他續指，除教科書，局方亦會持續提供不同學與教資源，例如簡報、工作紙、短片等供學校參考及靈活運用，學校可按學生能力興趣、校本發展情況，自行設計校本學習材料，並按校本管理原則審批教材。

人文科培訓每年 4000 名額

人文科教師培訓方面，文件指，近年為常識科教師舉辦有關人文教育的培訓，仍然適用於新開的人文科，教育局亦將每年提供約 4000 個人文科教師培訓名額，例如小學人文科教師專業培訓課程，包括講座、工作坊、考察導賞等，設立「小學人文科學習園」，並邀請有興趣學校加人學習圈，活動包括經驗交流、觀課活動、經驗分享會等。

小一、二科學科不設紙筆考試 兩科呈分試比重未定

科學科方面，教育局總課程發展主任（科學）林威廉表示，在諮詢期內收不少學界意見，正積極考慮小一、小二科學科不設紙筆考試，而是採用多元評估即提問、科學日誌、實作評估。他預計25/26學年的九月需要約1,700位科學科老師，故會提供充足培訓名額，確保可以有一定數量老師能投入教學。

目前小學呈分試的科目佔分比重各有不同，如主科中、英、數佔的比重為9%，常識為6%；視覺藝術佔3%，音樂佔2%。局方表示，目前尚在檢視人文科及科學科的呈分試比重，會盡快適時公布。