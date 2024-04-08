翁祐中學獲贊助免費赴日與諾貝爾獎得主交流　啟發學生未來成長

早前在社交媒體上流傳，一批本港中學生獲安赴日與諾貝爾獎得主交流，引起社會關注。「01教育」專訪天水圍順德聯誼總會翁祐中學該校校長及師生，原來他們獲周凱旋基金會贊助到日本3天，其間出席了學術會議，了解最新科研發展，更獲有機會與諾貝爾獎得主近距離接觸交流，從他們身上學習成功之道。



由於不少參加者是首度前往日本，有參與學生笑言，當初獲校方告知可到日本交流時以為是騙案。總結日本之行，參加學生均指從專家身上得到啟發，例如不論是學習還是將來做研究，都要勇敢一些，「唔好被個框框住自己」，有時候要跳出既有思考模式。



順德聯誼總會翁祐中學交流團出席學術會議當日，亦有與一直支持學校創科發展的維港投資創辦人周凱旋（中）見面交流。（順德聯誼總會翁祐中學提供）

學生獲創科獎項與周凱旋基金會結緣 獲邀赴日交流

翁祐中學譚莊陵校長提到，學校由有具有工業背景的翁氏家族捐款贊助成立，2001年創校時以「科教興國」為創校宗旨之一，於校內積極推動科創教育。學校多年來不斷有學生獲得創科獎項，其中有學生於3年前一個國內科學家活動奪得獎項，獲得周凱旋基金會贊助獎學金作鼓勵，自此與基金會結緣。

學校早前獲基金會邀請及全額贊助，安排7名學生到日本參加創科學術交流活動擴闊視野。崔婉琪助理校長表示，中學生能遠赴日本交流實在難得，為確保學生有能力理解交流內容，參加交流的學生均對創科有濃厚興趣或正就讀理科，以及語言能力較佳。

原本以為只是一般的交流活動，全程充滿驚喜。原來赴日交流師生出發前數天才獲告知有機會與諾貝爾獎得主近距離交流，出席會議時更獲安排坐在會場前排中間位置，令一眾師生都感到無比榮幸和興奮。

學生出發前有做功課預習 聽懂八成內容

畢竟於會議上分享的都是世界頂級學者，因此學生出發前都做好充份準備，例如了解講者的背景及科研領域，以及有機會發問時要提問的問題等。另外基金會安排一位講者與學生交流，同學須投票決定與哪位講者交流以及討論內容。

學術會議分享難免涉及複雜的理論及專業名詞，中學生要完全聽懂所有內容並非易事。交流團成員之一的麥希朗同學表示，由於講者利用淺白及生動的方式介紹，「就算只是中學的程度，至少都明白了八成內容」。同行的趙顥竣同學亦說，講者的表達方式簡單直接，加上自己會抄下不明白的內容，然後再上網自學，故也能夠理解講者的分享。另一名有份參與日本之旅的劉穎臻同學則補充，由於他們在出發前「做足功課」，加上講者介紹時運用了不少圖片輔助解釋，故當下都能聽得有關內容。如真的遇上不明白的地方，幾位同學亦會私下討論，都有助大家理解。

順德聯誼總會翁祐中學麥希朗同學表示，由於講者使用直白的方式作分享，所以自己作為中學生都能聽懂八成內容。（鄭子峰攝）

從講者經歷學懂大膽嘗試、感謝他人

能夠近距離與諾貝爾獎得主交流是非常難得的機會，同學們除了在講者的分享中學會了不同的科研知識外，還從他們身上獲得不少啟發。就讀中四的趙顥竣同學回憶，其中一位研究基因編輯技術的講者，分享他如何利用了病毒外殼的特點，作為傳輸載體（Carrier）來作研究，讓他領悟到不論在科研還是人生道路上，有時候也要「大膽一啲」多作嘗試。他說，「你一聽到Virus（病毒）呢個字都會覺得唔好行埋去」，但其實只要拋開對一些事物固有的觀念，有時候反而能從中得到突破。

順德聯誼總會翁祐中學學生趙顥竣認為，講者的科研經驗鼓勵了自己做人做事要大膽一點。（鄭子峰攝）

另一位麥希朗同學則興奮地表示自己從交流中「開哂眼界」，當中令他最難忘的是一名講者分享如何利用蟲的細胞來作抗敏感研究，讓他感到嘖嘖稱奇。他分享，從講者的分享中學懂凡事不要輕易放棄，有時候就算是別人覺得不可能的事，只要相信自己，然後「試多幾次、幾十次、幾百次」就有可能成功。

劉穎臻同學則說通過參加是次交流活動，明白到科學是「充滿無限可能」，更留意到每位講者最後都會感謝科研團隊，讓她明白到科研成果並非只是屬於一個人的榮耀，而是整個團體的努力，包括她這次有幸參加交流團，也要感謝周凱旋基金會的支持。就讀中三的叶千予同學亦感激學校及基金會給予機會，讓她參加是次交流團。她說，每位講者都有分享在科研過程中成功或是失敗的經驗，讓她明白到學習的過程也是這樣，要不斷付出努力，才能取得成功。

順德聯誼總會翁祐中學劉穎臻同學留意到，每位講者的投影片最後都會有一頁感謝自己的團隊，明白科研成果都是團體的努力。（鄭子峰攝）

一度以為交流團是「騙案」 有學生幾乎因簽證失去機會

對於從未踏足過日本的學生來說，能夠免費到當地增廣見聞，同學們聽到這個消息時都感到簡直難以置信，趙顥竣同學更笑言一度懷疑交流團是騙案，「點解會選中我?」懷疑是否有人假扮老師打電話給自己，直至學校發出通告才敢相信。叶千予同學也說收到通知時心情「特別激動」， 期間因申請簽證問題一度以為會損失這次寶貴的機會，主動提出學校如有需要可以安排候補團員，幸好最後也能如期出發。崔助校解釋指，由於是次交流團籌備時間較短，才先逐一致電了解學生及家長意願，並於出發前提出正式通告作實。

在會議的中場休息時間，基金會創辦人周凱旋亦有主動與同學對話。叶千予同學提到自己廣東話並不流利，周小姐留意到後不但有問她來自哪裏，知道她即將升讀高中亦有問她未來打算修讀哪些科目。

叶千予同學收到老師通知可以參加交流團時感到「特別激動」，而且一度因為簽證問題而未能出發，印象亦特別深刻。（鄭子峰攝）

有學生交流後以讀醫為目標 順道見識風土人情

交流團除了讓學生大開眼界外，更對同學的未來目標有所啟發。立志當醫生的趙顥竣同學坦言，曾認為自己實力「唔夠班」難以實現這個目標，但經過這次交流後，他了解到其中一名曾經就讀藝術的講者，憑藉其不懈的努力，最終也能成功當上科學家，認為只要像對方般有着不屈不撓的精神和堅持，自己有天也會成功。

三日兩夜的行程，同學除了專注交流會外，亦有抽空賞櫻，還拍下不少照片留下珍貴回憶。劉穎臻同學表示，此行讓她見識到當地的風土人情，而她在交流的過程中，更發現當地懂得說普通話的人居然比說英語的多，讓她感到印象深刻。

順德聯誼總會翁祐中學的學生從交流團中不但學到了科學知識，亦都體會了當地風土人流，對未來升學及事業發展都大有幫助。（鄭子峰攝）

周凱旋基金會為翁祐中學設獎學金及基金 鼓勵學生走創科路

周凱旋基金會對學校的創科發展並不限於是次日本交流團的贊助，譚校長提到，基金會早前設立獎學金，學生獲錄取本地學士學位課程的就會獲得金額稍高於一年大學學費的獎學金為鼓勵。

基金會早前亦撥款為學校設立基金以支持學生的科研成果，崔助校舉例學校透過該基金的款項於在今年成功為學生研發的「樹膠布」申請專利，讓學生的努力獲得公眾認可。譚校長亦補充指，周凱旋小姐不但會記得學生的作品，亦一直非常關心學生發展，非常感恩對方對學校的重視。