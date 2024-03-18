ChatGPT是旁門左道定學習工具？香港真光中學學生：關鍵是如何用

【STEAM】生成式人工智能急速冒起，坊間大多認為年輕人很快就會駕輕就熟，但事實未必如我們想像。香港真光中學資訊科技主任夏志雄老師接受「01教育」訪問時提到，他去年曾於校內向中一學生進行問卷調查，發現逾半學生屬「很少」（47.1％）及「從不」（7.1％）使用生成式人工智能進行學習活動。他亦了解到，學校不乏學生視生成式人工智能為「旁門左道」，因而拒絕使用，然而經過學校引導認識人工智能及培養相關資訊素養後，學生態度已漸趨接納。



香港真光中學資訊科技主任夏志雄老師認為，如果學生於使用ChatGPT時感到驚喜，將可能吸引同學持績使用，有效幫助學習。（歐嘉樂攝）

學生對AI意見不一 有助學習 vs 依賴AI抄功課

上述調查共收到85個回覆，當中每天恆常使用生成式人工智能進行學習活動的學生比例低至不足半成（4.6%）。另外，有12.9%學生認為使用生成式人工智能後，對學習的理解及學習有顯注提升，約一半（50.6%）學生認為變化略微，近三成（29.4%）認為沒有變化。學生們亦有於問卷個人見解，當中不乏學生認為人工智能有一定好處，例如帶來便利及幫助學習，但同時認為有可能造成依賴或以人工智能抄功課。對調整結果感意外 多用AI會有良性循環效果

鼓勵學生開放心態試用助解難 多用AI會有良性循環效果

夏老師直言對結果感到意外，「我哋自己大人都覺得好勁，我自己成日用，但原來實際學生層面就唔係嘅」。他指初中學生較多對以文字生成相片、音樂及影片的人工智能感興趣，因此現時學校於初中的人工智能教育亦以多媒體為主要切入點，「可能跟學生嘅成熟程度有關，佢哋（高中生）比較接受到呢個AI幫到佢哋做啲咩；初中生反而未必掌握到」。另外，現時高中生基本上都有使用AI學習，視之為進階版搜尋器。

他強調通常覺得生成式人工智能對學習有幫助的學生，其使用率都會較高，「用得愈多嘅人就愈覺得幫到手，愈覺得幫到手就用得愈多，係一個良性循環」。如果要達致該個循環，首要是鼓勵學生以開放的心態試用，讓學生「用完之後會『WOW』」，像是發現ChatGPT可以幫忙完成原本亳無頭緒的功課，而且答案具一定質素，「咁應該佢就有機會進入嗰個循環」。

他坦言總會有學生感到抗拒，但如果身邊的同學及朋友都已經在使用，原本抗拒的學生亦會接受使用，像是當年WhatsApp推出之際，很多人都沒有使用通訊軟件，但當愈來愈多人發現使用WhatsApp的好處、愈來愈多人使用，就會成功普及。

學生：最初視AI為旁門左道 抄襲抑或學習視乎如何用

郭寶怡及（左）及梁樂怡（右）是香港真光中學的中一學生，於接觸生成式人工智能初期，認為工具「唔實際」或只用於抄襲功課，後來發現只要用得恰當將有助學習。（歐嘉樂攝）

香港真光中學中一學生梁樂怡及郭寶怡是校內對生成式人工智能抱有較開放態度的學生之二。梁樂怡回想她對生成式人工智能的第一印象時，直言當時覺得「唔實際」及屬旁門左道。後來她於撰寫文章時試用ChatGPT，就特定文章題目獲取結構建議，取得答案後亦與課本內容核對作事實核查，發現「真係可以幫我好大嘅忙，喺做功課搵資料方面」，因此改觀及明白「其實係唔係旁門左道係你自己決定，你可以選擇抄或者唔抄」。

同樣就讀中一的學生郭寶怡與梁同學經歷類似，她最初視ChatGPT為抄襲功課的工具，但後來有一次向ChatGPT查詢連Google都沒有相關條目的數學題目之後，就發現其提供的題解的確有助學習當中數學知識。她指出，以ChatGPT抄襲功課與否，分別是抄襲功課只求取得題目答案，以ChatGPT學習則是透過其提供的題解學習如何計算答案。

生成式人工智能不時被指資料可能出錯，即使取得答案亦要進行事實核查。梁同學說如果ChatGPT的答案看起來覺得奇怪，她的其中一個核查方法是向老師或父母提問，再自行疏理出正確答案。郭同學就以一份古希臘神話相關的功課為例，她會抽出部份ChatGPT答案當中的元素，再核對是否有在課本中出現，以評估答案可靠度。