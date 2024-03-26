56名科學工程名師任導師　蔡若蓮勉勵學生努力：成創科行列精兵

第六屆「名師高徒」導師計劃周日（24日）舉行啟動禮，逾300名嘉賓、學生、校長及家長出席。主禮的教育局局長蔡若蓮在致辭時表示，「名師高徒」計劃匯聚熱心和成就卓越的科學家及工程師，義務引領年青一代，參與各類優質科普活動，擴闊視野；她感謝各位專家導師的無私付出，提攜後進，傳承科學薪火，並鼓勵參與計劃的學生珍惜機會，努力學習，日後成為創科行列的精兵。



盧煜明：科研發展需要有可持續性

由香港科學院、香港工程科學院、香港科學會及香港青年科學院合辦的「名師高徒」導師計劃，自2018年啟動以來，已有近700名學生參與。香港科學院院長盧煜明在啟動禮上表示，科研發展需要有可持續性，而科普教育是其中重要的一環，有賴集結各界力量推動，計劃匯聚一批對培育新生代有抱負的科學家和工程師，為貢獻社會和科普教育而努力；通過導師的科研經驗分享和科學精神的傳承，能夠鼓勵學生要勇於追求卓越和創新，為香港的未來科技發展培育更多領航員。

上屆「名師高徒」導師計劃參加者、聖士提反女子中學學生歐陽悅感謝導師陳兆根耐心解答她對科研的疑問，令她對科學有更深入的認識和興趣，亦讓她有機會跟科學界及工程界翹楚學習，參加不同的科學講座及參觀具規模的實驗室。即將升讀中六的她，打算報讀與科研相關的大學課程，希望未來能為香港的科創發展作出貢獻。

理工大學校長滕錦光擔任導師

今屆共有56位本地知名的科學家及工程師擔任導師，涵蓋生命科學、工程學、化學等多個專業範疇，指導105名本地高中理科生，培養新生代科研專才。計劃亦邀請到多位知名學者首次成為導師，包括結構工程領域專家、香港理工大學校長滕錦光，以及國際知名粒子物理學家、香港科技大學物理學系講座教授陸錦標等。