23條立法｜更新課程　蔡若蓮：有疑問　教師可領學生專訪律政司長

教育局局長蔡若蓮指，《基本法》23條立法後，會更新現行課程内容，舉例高中的公民與社會發展科，會加入相關內容；但教師入職前進行的《基本法及國安法》測試，則無計劃加入23條相關考核。



她又稱，如果學生對23條條文有問題，教師可透過專題研習，帶領學生訪問律政司司長及保安局局長，不會要求教師研習香港法律、教師不需要成爲法律學者。



教育局局長蔡若蓮。（政府新聞處）

政府目標是今年完成《基本法》23條立法的憲制責任，去年施政報告的中一個重點，是提出展開愛國主義教育，教育局局長蔡若蓮接受商台訪問時稱，《基本法》23條立法後，不會特意開一個新學科，但現有中小學課程內容會與時並進，舉例高中的公民及及社會發展科，其中有單元關於「一國兩制下的香港」，及「改革開放以來的國家」，內容就會按新法例更新。

蔡若蓮指，學生在不同學習階段，有不同認知能力，學習的東西都不同，中小學生主要是建立守法價值觀 ，但大學甚至修讀法律系的學生，要認識得深一些。

蔡若蓮：不會要求教師研習香港法律

至於目前教師入職前，要通過的《基本法及國安法》測試，蔡若蓮稱不會加入23條條文的考試，不會要求老師研習香港法律。她舉例指，亂過馬路及駕駛扣分制，教師並非法律專家，不預期教師懂得回答相關問題。

蔡若蓮指，如果學生對23條有問題，教師可透過專題研習，帶領學生訪問律政司司長及保安局局長；教師不需要成爲法律學者，回答學生問題。

她又指，無必要過分揣測，23條立法後會否再有學生及教師移民潮，指面對學齡人口下降，有學校需要考慮合併或停辦，教育局正處理下學年小一統一派位結果，到時會知獲排派零班小一的學校數量。