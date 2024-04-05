校園天地｜新疆之約，回訪之義 — 元朗信義中學回訪新疆和田地區

在新疆維吾爾自治區和田地區政府的邀請以及元城市愛心協會的促成下，基督教香港信義會元朗信義中學信守一年前對【同根• 育菁】新疆訪港團的承諾，派出30位學生及5位老師，展開為期5天的新疆和田回訪之旅。縱隔千山萬水，新港兩地情誼仍是緊緊地連繫著。（內容由基督教香港信義會元朗信義中學提供）



去年5月，新疆和田地區首次組織了30名優秀學生前往香港進行文化交流，在港期間與元朗信義中學的師生結下了不解之緣，雙方達成和田見面之約。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

兩地孩子見面之約

一如去年新疆青年到訪元信，和田市第五中學也為每一位元信學生安排一位夥伴，並隨即在校園同植棵「幸福樹」（學名菜豆樹）。它象徵着生機、平安、幸福以及兩地交誼的持續成長。曾負責接待去年和田地區青年到訪元信的趙希妍同學表示：「我們一起種的樹就很像彼此的友誼般茁壯成長，一直發展下去」；隨後元信師生參觀了革命文化大廳、錢學森科技文化館及圖書館；還與和田學生一起寫書法、剪紙和繪畫、玩籃球及跳民族舞，彼此享受其中。行程最後一日，元信師生再次到訪和田五中出席升旗禮及向夥伴道別。在廣場上，和田五中與元信代表姚妙嵐同學分別進行「國旗下的講話」，並互贈感謝詞。和田五中張妮副校長總結道：「短暫的相遇讓我們體會到家人的情誼，也讓我們種下了未來的種子。希望和田與香港友誼長存，希望我們將來在香港再次相逢！」

感受大美新疆 — 品民俗、嘗美食、賞歌舞

在和田地區政府悉心安排下，元信師生甫抵達和田便前往當地知名的玫瑰花烤肉店享用烤全羊、烤鴿子、烤包子等美食，從舌尖上認識和田。當天晚上，師生亦到訪和田夜市（玉泉湖店），在載歌載舞的環境享受新疆美食。此行回訪團師生都參觀了多個國家A級景區，包括和田團城景區、和田博物館、約特干故城、大漠胡楊景區以及和田縣現代化農業產業園。這些參觀活動讓師生更深入了解了今日祖國各種經濟新區建設和景區發展情況，深刻認識到在國家的帶領下，和田發展了兼容新舊的文化經濟產業，同時保留了濃厚的風土人情。

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歷史民情，厚植愛國情懷

元信師生參觀了庫爾班‧吐魯木紀念館，深入認識興感受這位全國勞動模範對中國共產黨、祖國、民族團結和勞動的熱愛。此外，同學們還參觀了毛主席像章紀念館和戰鬥渠紀念館，並通過水利治水的歷史，了解到和田策勒縣各族人民在水利建設方面的付出。這些努力，全是全疆水利建設史上的奇蹟，也是當地人民艱苦創業的豐碑。

透過欣賞電影《平凡的英雄》 — 這部改編自「生死時速——救助新疆和田斷臂男孩」的真實故事的電影，元信師生驚嘆當中醫生、機組、乘客、員警等新疆各行人民跨越1400公里，長達8小時的生命接力的感人奇蹟。

今次回訪團團長呂君豪主任表示：「是次的學習和體驗讓香港學生更明白，從古至今，中國各族人民共同創造了璀璨奪目的中華文明，鑄就了偉大的中華民族。同時，在祖國大家庭下兩地師生的真誠互動和當代的多民族共融發展也說明了國土之下我們同根同心、鑄牢中華民族共同體意識的重要性。」

締結姊妹學校 從深從廣推動中華文化

經此一行，元信與和田市第五中學成為姊妹學校，以加強日後新港兩地的師生互訪及交流。和田市第五中學下年度更會加入元朗信義中學主辦的「環球專題研習」計劃，連結內地、香港和海外姊妹學校，善用人工智能，打破語言隔閡，實現跨地的文化研習。一直以來，「香港心、中國情、國際觀」是元朗信義中學的學校發展重點，通過環球研學、海外交流和中華文化活動培養學生的國際視野和文化涵養，讓學生在濃郁的國學氛圍中成長，成為有紮實文化涵養的國家棟樑、國際人才。正如元朗信義中學尹浩然校長所言，「在這大時代，香港的學校更把握本身優勢與機遇，善用科技，貢獻家國，創造共同美好的未來；教育的任重道遠，正在於此。」

（內容由基督教香港信義會元朗信義中學提供）

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