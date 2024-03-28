校園天地｜啟迪心靈的人文教育之旅 — 八日窮遊大世界

香海正覺蓮社佛教陳式宏學校一直以「有機結合」、「自然連繫」的方式組織及安排課堂內外的學習活動，讓學生擁有廣闊而有深度的世界視野。

小學人文科課程包含學生小學階段需要學習的元素，可與不同相關科目產生關聯效應，為小學生打好人文教育的學習基礎。（內容由香海正覺蓮社佛教陳式宏學校提供）



（香海正覺蓮社佛教陳式宏學校提供）

我們認為教育發展趨勢強調素養教育，學習需要連繫學生日常生活經驗，結合課堂內外的學習經歷，讓有意義的跨領域學習產生協同效應，培養學生探究和解決問題的能力，以面對當今世界的變化。因此，我們只要掌握小學人文科的課程重點，學生的特質，靈活規劃學時，便能舉重若輕地推展新課程。有意義的學習經歷並不限於課堂內發生，形式和時間長短亦不是最重要，反而應對準教學目標和學生需要，才能引導學生思考和促進學習。

例如學校於本學年以「八日窮遊大世界」為主題，有系統地設計「動手動腦」的探究活動，帶領學生遊走不同國家，了解當地貧窮社區遇到的挑戰，同時認識當地人如何利用適切科技解決日常問題，改善生活。

當提及「貧窮」，學生往往立即聯想到「無錢」，所以在課堂上，我們先讓學生對貧窮有更深入的理解，然後透過不同的體驗活動，例如「粒粒皆辛苦」，學生能親身體驗古老的耕作方法--袋子耕作如何提高乾旱地區的收成。這不但能拉近同學與人文科學的距離，更可培養學生的世界觀和關注貧窮的同理心。

六年級李洛瑤同學表示「八日窮遊大世界」的課程，讓她學習到關於貧困背後的結構性問題，例如社會不平等、經濟壓力和資源缺乏等，以及更深入地理解他們的需求和挑戰。她還承諾會把每年收到的利是錢，購買不易腐爛的食物給糧食銀行，以幫助那些需要幫助的人。

課程發展主任梁佩欣說，從學生的反思活動「我的改善方案」中看到，只要他們經歷過，才能產生深刻的情感；透過「認知」、「情感」和「實踐」的扣連與互動，讓學生在學習的過程中，認識人類共同關心的全球問題，以及如何在生活實踐同理心和仁愛，這比單純做考試的填充題更有效和有得著。

「八日窮遊大世界」校本課程與人文科環環緊扣，透過體驗式學習活動，讓學生對貧窮有更深入的認識，引發他們關注聯合國17項永續發展目標(SDGs)，並嘗試利用不同方法為別人謀幸福，讓世界變得更美麗，成為具有社會責任感的公民。

即將推行的小學人文科內容是建基於現行小學常識科課程，並且以主題呈現，能讓老師對課題的全貌有更深入的理解。當我們設計學習內容時，緊扣學生的日常生活和現實社會，這可促進學生對人文科的理解和興趣，同時也培養他們的人文素養和跨學科能力。

（內容由香海正覺蓮社佛教陳式宏學校提供）

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