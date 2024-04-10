校長灼見｜如何陪著子女一起跑過升中的道路

文：西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

近年因為社交媒體及傳媒的影響，增加了不少學生在升學上的壓力，家長需要清楚了解升中派位這課題，調整心態後，才能協助學生健康及順利過渡中學的生活。



（馮家俊校長提供）

部分六年級同學已經收到自行投考的結果，成功獲心儀的中學取錄；另一方面，亦有同學在今次自行分配學位階段未能獲取中學收錄，有待努力準備第三次呈分試，希望在統一派位獲取理想的派位結果。

儘管學生在自行投考階段已獲取心儀中學的學位，有時候家長都仍然會受朋友或社交媒體的影響，希望子女「騎牛搵馬」，投考另一間更受歡迎的中學，這樣的決定有機會給予學生無形的壓力，原本子女已安心迎接新的中學生活，突然給他們帶來另一種無形的壓力，因此家長在進行「騎牛搵馬」這動作之前，應與子女協商，了解子女的意願，才下決定。如果子女成功在自行投考階段獲取學位，家長不妨與子女利用小學階段的剩餘時間，籌劃未來的中學生活，好使子女在身心兩方面都能為面對變化作出準備。

（馮家俊校長提供）

至於在自行階段未能獲取學位的同學不需要灰心，因為在自行投考階段每間學校只可以用30%學位收取學生，在自行投考階段完結後每間學校最少仍有65%的學位供學生在統一派位階段選擇，學生只需要在第三次呈分試全力以赴，提升自己校內的名次，在獲取較高的派位組別後，便可以優先選擇心儀及適合自己發展的中學，獲得理想的派位結果。

本人負責升中派位多年，曾經遇過不少個案，學生因為接受不了升中派位的挫敗，令學生失去學習動機，要經過多年的輔導，才能適應中學的生活。因此在升中派位這個階段，各位家長應該要嘗試與同學們攜手策劃升中的計劃，與子女一起參觀學校，給予子女選校的權利，再與學校老師合作再配以適當的選校策略，這樣才是最理想的升中選校策略。

（馮家俊校長提供）

家長們，大家可能已是成功人士，很想子女繼續走大家跑過的「平坦路」；或是大家認為自己並不成功，渴望子女能夠避開自己跑過的「冤枉路」，但是

無論是「平坦路」或「冤枉路」路 最後仍然是要子女用自己雙腳去跑過 家長其實是這一場馬拉松比賽的訓練員 一個稱職的訓練員是要讓選手好好地發揮 才能令選手用盡力去在一場比賽中發光發熱 西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長。

作者簡介：

馮家俊先生現為西貢崇真天主教學校（小學部）校長，從事教育事業28年。現為香港資助小學校長會理事、香港中文大學學習科學與科技中心顧問、西貢校長會執行委員會秘書及資訊科技領袖協會執行委員會從屬委員，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

