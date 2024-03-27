校長灼見｜學校教育是孩子成長的全部？

文：天主教領島學校李安迪校長

在現今的大部分雙職家庭社會環境，大部分人覺得培育孩子成長只應該是學校的責任。但是，無論學校多努力，多關愛學生，課程如何與時並進，也不能取代家長在孩子成長中的角色。今天，本人會透過不同的例子及教育理論，說明家長如何與學校合作，共同成為培育孩子成長的夥伴，讓孩子能夠得到全面均衡的發展，茁壯成長。



（李安迪校長提供）

第一，家長與學校的合作對於孩子的成長至關重要。教育理論強調家庭與學校之間的積極互動能夠提供孩子一個全面發展的環境。根據愛德華·薩利文的社會學習理論，孩子通過觀察和模仿來學習社會行為，這意味著家長的參與和學校教育活動的支持可以直接影響孩子的行為模式。另外，教育心理學家珍妮特·布羅菲尼格爾的研究表明，當家長參與學校活動時，孩子的學業成績和社交技能有顯著提高。數據顯示，那些家長與學校有著密切合作關係的孩子，在認知和情感發展方面表現更佳。因此，家長應該積極參與孩子的教育過程，與教師建立良好的溝通渠道，共同制定教育目標和策略，以促進孩子在學術和個人發展上取得最佳成果。

第二，家長應該參與到孩子的學習過程中。家長要成為孩子學習的支持者，不應只強調學術成就，而是保持並促進孩子的學習動機及興趣，陪伴孩子去發掘自己的興趣並加以培育鼓勵，簡單來說就是認同孩子的獨特性。

第三，家長與學校合作時應該確保信息的透明和共享。這意味著家長需要主動了解孩子在學校的表現和進步情況，同時也要向教師反饋孩子在家的表現。透過定期的家長會議、電子郵件更新或者是開放日活動，家長可以與教師保持密切聯繫，及時解決任何可能出現的問題。

最後，家長應該支持學校的教育政策和計劃。這包括尊重教師的專業判斷和建議，以及支持學校實施的各項教育改革。當家長對教育政策有所保留時，應該通過正確的渠道表達意見和建議，而不是在孩子面前貶低學校或教師。家長與學校之間有效的合作關係能夠為孩子提供一個更加積極和支持性強的成長環境。通過理解教育理論、參與到孩子的學習過程、確保信息共享以及支持教育政策，家長可以在促進孩子成長方面發揮重要作用。

本校十分重視家校合作，努力透過不同的場合向家長灌輸陪伴孩子的重要性，例如在每次家長會加入家長教育環節，讓家長認識及學習如何成為孩子成長的好夥伴。定期舉辦的家長Café亦讓家長理解學校的各項發展及學生的學習情況，同時學校亦透過這場合了解家長面對的困難和問題，進行有益的互動溝通。除此，學校亦透過家教會及社工，策畫不同親子活動，為忙碌的家長們創造一個能愉快與孩子溝通的平台，例如親子旅行、戶外歷奇、參觀、朝聖等多元化，有益身心，促進親子關係的活動。經過數年的艱苦經營，我們發現孩子的成長如研究結果一樣變得更全面，無論在學業、品格及態度方面都有顯著的提升。希望透過今天的分享，讓家長們能重新檢視自己在孩子成長的角色，並能與學校合作，多參與學校活動，共同培育孩子健康成長。

天主教領島學校李安迪校長。（作者提供）

作者簡介：

李安迪先生現為天主教領島學校校長，從事教育事業18年。他致力推動創新教育，推動學校課程及學教的變革，於推動及實踐電子學習、STEM教育和計算思維方面具有豐富的經驗。他於學校開展了不同的創新教育計畫，使任職的學校均成為香港著名的創新型學習學校。

