校長灼見｜精神健康莫抱怨　快樂人生在眼前

文：天佑小學校長李喜森

根據世界衞生組織報告（2022）指出，COVID-19疫情對人們精神健康造成了很深遠的影響和傷害。在疫情的第一年，患上抑鬱症和焦慮症等常見疾病的發病率增加了25%，使精神疾病患者增加了近10億人。特別是嬰兒期、兒童期和青少年期是精神衛生的脆弱期，因此，我們不能輕視這個問題的重要性。



蝴蝶保育天地。（李喜森校長提供）

以香港為例，根據教育局在2023年12月的報告，截至去年11月，共有31宗中小學生懷疑自殺身亡的個案，比過去5年的數目增加了。而這一上升趨勢，也相信與疫情有關。無論是教育局、家長還是老師，都對此表示擔憂。爲何我們的子女、學生會變得愈來愈脆弱，動輒就出現生死的念頭！

為了應對這個問題，社會各方，包括教育局和社福機構，在校園精神健康方面投入了大量資源，並推出和加強了一系列措施，例如「精神健康素養資源套」、教師和家長講座以及學生活動等，旨在從學校層面培養學生積極思維，提高他們的抗逆力和精神健康水平。

（李喜森校長提供）

要讓學生擁有積極的思維，必須要從小培養。因此，家庭教育扮演著其重要的角色。而學校則是學童另外的一個家，同樣發揮著不可或缺的角色。基本上，坊間所舉辦的活動林林總總，五花八門，目的都是希望學生獲得愉快的經歷。

以我校爲例，我們推行了「蝴蝶保育學習計畫」十多年了，旨在實踐生命教育，培養學生擁有積極、樂觀和正面的價值觀。學生從蝴蝶幼蟲照料開始，直至結蛹並羽化成蝴蝶後，便會在學校內放生他們回歸大自然。學生可以在飼養過程中獲得成功和失敗的經驗，並反思生命的意義。

無論學校舉辦何種活動以回應政府，只要是目標明確，那就已經是很好吧！然而，最重要的關鍵就是活動是否能夠持續性地發展，讓學生可以潛移默化地形成終身受用的積極價值觀。

爲了持續地發展學生，我們的蝴蝶大使早前參與某機構舉辦的「振翅高飛」生命教育計劃，讓復康人士及其家庭照顧者通過飼養蝴蝶的過程中重新思考生命的意義，積極面對人生。這種以生命影響生命的活動，不僅可以在學生中培養積極的思维，也可以跟復康人士及其家庭照顧者分享人生的意義，在社區中傳揚積極的價值觀訊息。那種親身而良好的經歷，將讓學生一身受用。

總括而言，精神健康問題是一個需要全社會共同努力來解決的重要議題。社會的整體氣氛是否能夠達致和諧？家庭成員之間的關係是否得到改善？學生的精神健康是否得以持續發展？並不是短時間內可以做得到的。而是要經過長時間一點一滴地累積過來的。期望通過學校、家庭、政府和社會機構的合作，我們可以為年輕一代創造一個更積極、健康的成長環境，並提供他們所需的支持和資源。假以時日，相信香港一定會變得更美好。

天佑小學校長李喜森。（作者提供）

作者簡介：李喜森先生現爲天佑小學校長，從事教育事業33年，在校致力推動生命教育——「蝴蝶保育計劃」，期待學生能夠懂得珍惜生命。李校長也熱愛書法藝術，現爲香港書法專業人員協會執委之一，並在每個主日於馬鞍山聖方濟堂以歌詠團團長的身份推動堂區之福傳事務。

