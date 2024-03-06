校長灼見｜如何面對將來社會需要？提高學習動機成堅毅終身學習者

文：西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

現今社會資訊發達，人工智能掘起，知識隨網絡可得，學生面對一個未知的將來，我們怎樣可以令學生裝備自己去面對將來社會的需要？相信只有繼續令子女維持學習動機，培養他們成為堅毅的終身的學習者，才是子女的出路。



聯校廣州沙面遊踪活動。（馮家俊校長提供）

教育工作者如要培育學生成為終身學習者，學校方面需要建立正面學習環境，營造一個積極、支持和激勵學習的環境，包括提供資源、鼓勵討論和分享知識的機會，以及給予學生積極的反饋和肯定。

校方可透過設計一些有意義的校本課程，培養好奇心和探索精神，鼓勵學生提出問題、探索新的領域和思考不同的觀點，激發學生的好奇心和求知慾，讓他們對學習保持興趣。加上利用不同的學習機會和方式，例如實地考察、實驗及社區服務等。這樣除了可以滿足學生的不同學習需要外，並能激發他們對學習的動機。

職場體驗活動。（馮家俊校長提供）

學校應配合社會的發展及學生的需要，引入不同有意義的嶄新課程及活動，使學生在不同能力的學生，都能在傳統與嶄新的課程及活動中都能盡量發揮自己的能力，不會給固有的框架限制。例如傳統的田徑及球類比賽大多是對身體強壯的學生有利，其他能力稍遜的學生因此會比下去，從而對體育活動失去興趣，放棄參與體育活動。因此近年不少學校引入一些注重團體合作的新興體育活動，給予一些以往未能加入傳統運動校隊的同學都能有機會參與比賽，學生一起持續學習外，更可以從比賽中學到體育精神的重要性。

學校及家長都應激勵學生在不同的範疇持續努力學習，給予學生正面激勵和認可，鼓勵他們在學習過程中克服困難和挑戰，從而培養堅毅的精神再接再厲學習。最重要的是，教育者和家長應該成為學生終身學習的榜樣，展示自己持續學習的態度和行動，並給予支持和鼓勵。

我們更應給予不同的機會給子女學懂輸贏，不應只強調勝利，更要子女透過不同的比賽中懂得「怎樣跌倒，怎樣爬起」。

學懂輸 才懂得欣賞勝利的甘甜 嘗得甘 就有動機繼續努力學習 西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長。

作者簡介：

馮家俊先生現為西貢崇真天主教學校（小學部）校長，從事教育事業28年。現為香港資助小學校長會理事、香港中文大學學習科學與科技中心顧問、西貢校長會執行委員會秘書及資訊科技領袖協會執行委員會從屬委員，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

