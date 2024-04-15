直資聚賢｜重視栽培語文能力 為學生打造專屬舞台

文：九龍三育中學校長梁詠梅

我和學校團隊非常重視培訓學生的語文能力，擴大資源，針對學生能力及學習風格籌劃語文學習策略，藉以鞏固兩文三語能力。教學團隊積極創造體驗式活動，豐富學生的語境意識，提升讀、寫、聽、說能力。



（香港直接資助學校議會提供）

英文學習方面，學校聘請了三位外籍英語老師，發揮高師生比例優勢，豐富學生的學習體驗，照顧學習多樣性。學校舉辦英語寫作工作坊、閱讀比賽、演講比賽等，更透過英語音樂劇及校際朗誦比賽等活動，讓同學在趣味中學習。

學校每年舉辦盛大的英語音樂劇公演，由劇本撰寫到訓練均由校內老師負責。選角方面，學校不以學科成績為優先條件，只要同學願意嘗試及承諾全程參與排練，任何同學都有機會踏上舞台。學校希望透過戲劇，加強同學對學習英語的信心，激發爭取進步的決心。我深信只要同學有決心，學校都可以幫到同學進步，因為每位同學都該有屬於自己的舞台。學校貫徹多年以來「讓英語教室跨出境外」的策略，舉辦校本英語遊學團及境外英語夏令營，成績優異及學習態度良好的同學更會獲得學校全費或半費資助參與遊學團。

中文學習方面，有見同學一般對文言文都「敬而遠之」，翻著閱讀文章有像赴刑場的感覺！如何才能讓學生輕鬆愉悅地從文言中領略到老師想傳的道，授的業，解的惑，只非為考試奪星而拚命？我校中文科幾年前開始推行戲劇教學，讓學生扮演古文中不同的人物，同學間進行自主互動，不僅幫助學生練習口語表達能力、語感和語調，同時提高了他們對古文中人物性格及事情的發展脈絡的理解，更重要的是領悟到文中正面的價值觀。戲劇讓學生在一個輕鬆有趣的環境中學習文學作品，提升了學生的自信心，還培養了學生的創造力、寫作能力和團隊合作精神。

例如中一級可以《曾子殺豬》作發揮。同學分組討論，就文章的前因後果而自撰曾子、曾妻、兒子的對白，還有被殺之豬聽聞被殺與不殺時高低起伏的內心獨白，這何嘗不是結合生活的「童心之作」！中四級則演出《廉頗藺相如列傳》，領悟到有容人之量的人，才能真正贏得別人的尊敬的道理！

戲劇教學最大的挑戰是訓練學生通過表情、肢體語言、聲音調控去演繹內容，需要教師通過長時間及耐心的示範、解說和反饋等方式來讓學生吸收領會。近年，老師都鼓勵同學參加校外話劇比賽，校內、外的舞台演出經驗令同學對語文學習更感興趣，在比賽中屢獲獎項，成效令人雀躍。

作者：九龍三育中學校長梁詠梅



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

