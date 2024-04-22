AI人工智能｜80名小學生即場學習編程及控制無人機　專家義工教授

AI人工智能已成全球發展趨勢，為了讓小學生能夠接觸和體驗人工智能，中華基督教會基協中學與香港電腦教育學會合辦「AI人工智能體驗嘉年華」，八間學校、約80名小學生即場學習編程及控制無人機駕駛、體驗機械人操作。這次香港電腦教育學會及多位科技專家擔任義工，向在場學生教授人工智能及編程知識。



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這次嘉年華讓學生體驗四項活動，包括：教授DJI無人機連接和手控飛行及簡單編程技巧、RoboMaster機械人編程、利用 RoboMaster模擬器學習編程控制機械人、操控 Marty 機械人，以及如何透過編程控制機械人動作等。學生在專業人士指導下，成功學懂不同的編程，許多參加的學生均對接觸編程感到十分雀躍，更能使用編程控制無人機穿越不同障礙物；在操控Marty 機械人時，學生透過輸入簡單編程，控制機械人左搖右擺作出不同動作。

香港電腦教育學會專業發展主任洪偉杰表示，這活動為參加的小學生安排學習編程外，亦有教授小學生較少接觸、層次深一點的無人機和機械人，希望能夠培養到他們興趣，令他們將來鑽研和自學。

中華基督教會基協中學與香港電腦教育學會前日合辦「AI人工智能體驗嘉年華」，邀請了8間不同地區學校約80名小學生參與。(（中華基督教會基協中學提供圖片)

有份參加的保良局陳南昌夫人小學小四學生張文立很喜歡科技，他表示，很喜歡這次嘉年華，在活動中掌握到跳舞機械人的編程，令機械人做出不同動作。他說自幼已對機械運作充滿好奇，小一時已經拆散了遙控車，後來學懂如何將遙控車併回。

嗇色園主辦可立小學小五學生姚凱曦表示，對無人機十分感興趣，希望未來能夠研究無人駕駛技術。嗇色園主辦可信學校小三學生李瑤覺得在嘉年華獲益良多，她現時每周均有上STEM課程班接觸科技，她更希望父親能夠買一副可以用編程驅動的積木玩具給她，讓她繼續鑽研不同的新科技。

中華基督教會基協中學與香港電腦教育學會前日合辦「AI人工智能體驗嘉年華」。(左起)基協中學副校長黃煥輝、Prister代表陳先生、香港電腦教育學會專業發展主任洪偉杰、基協中學校長羅裕安及ASK Idea代表溫先生出席活動。（中華基督教會基協中學提供圖片)

基協中學校長羅裕安表示，科技日新月異，現在已是人工智能的年代，「在我們生活不同範疇均有影響，能夠讓小學生早些接觸人工智能和新科技，從趣味中學習，培養他們迎接未來社會需要，對他們人生都是好事。」他表示，這次嘉年華邀請了區內不少學校參與，希望藉以加強中小學合作栽培學生，亦可幫助到基層學生接觸最新的科技及人工智能。

基協中學副校長黃煥輝認為，隨着世界發展，社會也不能選擇逃避面對最新科技，學生需要學習人工智能，但非依賴人工智能，而是善用它輔助學習。該校銳意在人工智能方面發展，在不同學科引入相關元素，學生能夠預早接觸人工智能，以裝備自己面對未來社會需要。

黃煥輝表示，早前到內地交流時，認識到發展人工智能技術的北京大學教授，得知內地學生在許多層面均有接觸AI，在不同學科均有善用AI技術輔助學生學習，例如體育科透過人工智能更有效評估學生的體能狀態、中文科透過人工智能來評鑑文學作品及於音樂科透過人工智能來改編樂曲等。