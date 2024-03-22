人工智能「+」什麼　才能讓生活變聰明？

在酒店訂餐或取物，無需耗費人力，智能機器人會提供客房服務：這位身材不大的小管家能自主規劃行進路線，自己坐電梯、找房間，途中遇到行人還會禮貌表示「請讓一讓」。當顧客在房間裏說出「我想看電影」「我要休息」的需求，智能客控系統會幫助顧客把窗簾、燈光甚至牀墊的角度調整到適配模式。

這樣的場景在內地酒店已經不算新鮮事。在消費訊息分享與交易平台如「美團」、「大眾點評」上，針對特定酒店標有「機器人服務」「智能場景」的標籤提示，以此作為酒店吸引消費者的賣點之一。

2024年政府工作報告首次提出，要開展「人工智能+」行動。這與前幾年盛行的「網路+」「智能+」相比，又進入了一個新發展階段。那麼，「人工智能+」，「+」的是什麼？

清華大學人工智能國際治理研究院副院長梁正表示，人工智能作為通用技術，其價值並不集中於專門和限定的領域，而體現在對全行業產生的驅動能力，藉由多元場景實現。與網路時代相比，人工智能的輻射範圍更大，涉及到社會生活的方方面面。

河南省洛陽市的一間餐廳大堂，送餐機器人把美味送到顧客面前。（中新社 黃政偉/攝）

說起人工智能對生活的影響，可不只是自動生成一張圖片或一段視頻那麼簡單。在優化勞動結構、提高生產力的同時，人工智能可以提升日常行為的體驗感，讓原本習以為常的事務更加快捷、方便和科學。簡而言之，人工智能可以讓生活變「聰明」。

坐落於北京市區的海淀公園，就是一座人工智能賦能的「聰明」公園。很多人都有在公園跑步的習慣，而海淀公園的「智能步道」通過人臉識別等技術，無需佩戴硬件設備，便可記錄跑步者的運動時長、里程和配速，並提供相應的鍛鍊建議。有市民認為，這種「沉浸式跑步」的過程，提升了運動的動力和成就感。

除此以外，公園裏還設有能與人聊天的智能景觀亭、在景點間提供接駁服務的無人巴士、自動規劃遊覽路線的智慧導覽系統等。人工智能構築了新型公園場景：以互動體驗創造有別於傳統的社交行為和戶外運動方式。像這樣的智慧公園項目，已經在温州、杭州、佛山等多個內地城市落地。

人工智能的另一面，是全方位的個性化。當人們習慣了Siri智能語音助手成為生活伴侶，當音樂、美食軟件的喜好匹配推薦成為常態，人工智能的定製服務將在更多元的層面發揮作用。AI圖書館員為讀者建立個人書房，AI智慧客服為顧客挑選合適衣物，AI交通系統還能幫助城市規劃交通流動，打造更具特點的「個性化」城市。

其實，人工智能的底層邏輯從來不是單一的設備或技術，語言人工智能、視覺人工智能、安防人工智能已是老生常談，新生的大模型、AGI（人工通用智能）、AIGC（生成式人工智能）一次次引爆熱潮也足以預見「人工智能+」覆蓋角度之多、範圍之廣。

現在，人們已經看到了人工智能+酒店，人工智能+城市……與此同時，人工智能+製造業、人工智能+教育、人工智能+醫療等領域還是一片藍海。「人工智能+」的「+」看似是個加號，實際可能是個乘號，這意味着人工智能技術將與經濟社會生活的每一個角落深度融合，帶來技術、產業、要素的全方位變革。

數據顯示，2023年，中國人工智能核心產業規模已達到5787億元（人民幣，下同），相關企業數量4482家，產業鏈覆蓋晶片、算法、數據、平台、應用等上下游關鍵環節，細分領域不斷突破。專家預測，2035年生成式人工智能有望為全球貢獻近90萬億元的經濟價值，其中中國將突破30萬億元。

當然，「人工智能+」浪潮在不斷向前的同時，也面臨諸多安全威脅及風險。今年的政府工作報告中，「安全」被提及了20餘次。保障人工智能安全，同時應對其延伸的深度偽造等治理風險，是「人工智能+」可持續發展的必經之路。

「人工智能+」到底是什麼？答案或許是無限可能。縱觀歷史，每一次技術革新都重塑人類社會生態，人工智能又將引領怎樣全新的世界圖景？不論如何，未來已來，一切值得期待。