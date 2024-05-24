《香港01》家長人工智能講座　港專教授分享AI發展及相關國安風險

人工智能日漸普及，除技術發展外亦涉及國家安全元素。《香港01》早前邀請港專學院協理副校長林森教授，為深水埗滙基書院舉行「人工智能及對數學和哲學的思考」家長講座，與家長分享人工智能的概念和發展；以及講解人工智能所涉及的國家安全。



林森教授為信息系統安全認證專家，獲警務處委任為「科技罪案警政顧問小組」成員。

《香港01》為深水埗滙基書院舉辦「AI人工智能」講座與家長分享相關資訊，由港專學院協理副校長林森教授主講。（歐嘉樂攝）

林教授於講座先向家長簡介人工智能的概念和發展，認為人工智能包含三大要素：算法、數據、和算力，並列舉人工智能發展的里程碑，讓家長對人工智能有基本認識。

談及人工智能與國家安全的關係時，林教授稱人工智能屬戰略性技術，當中涉及訓練數據外洩、可靠性、被人濫用等風險，繼而影響包括社會安全、軍事與科技安全等多個領域的安全，因此有必要確保人工智能安全。

此外，林教授亦與家長探討數學和哲學的思考，以及面對人工智能的未來發展家長應如何面對，讓子女健康成長。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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