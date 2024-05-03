樂善堂余近卿中學唐代壁畫文化活動　陝西歷史博物館首訪本地中學

樂善堂余近卿中學早前舉辦《盛世壁藏之華彩複現》活動，由來自陝西歷史博物館的導師親身講解，學生從中認識唐代壁畫文化，並體驗壁畫修復工作。校長凌施茵表示，今次是全港首間中學實體舉辦此工作坊，希望學生透過活動更深入認識中國歷史文化，相信能幫助學生扣連歷史知識和情感，亦配合價值觀教育。



香港樂善堂余近卿中學舉辦《盛世壁藏之華彩複現》活動，由陝西歷史博物館導師帶學生認識唐代壁畫。（郭曉晴攝）

約30名參加活動的學生先出席講座，由來自陝西歷史博物館的導師講解修復唐代壁畫的過程，並指壁畫反映唐代建築、禮儀，以至當時文化，後人透過壁畫能了解唐代生活。講座當中更加入故事形式和生活化例子，加深學生對壁畫修復的認識。

第二部分，學生親身體驗壁畫臨摹，在泥板上繪製唐代人物、建築、事物等，反應熱烈。

參加活動的中四生劉璟鋭表示，有別於平日中國歷史課，今次活動讓他親身感受多元化的歷史文化，進一步了解修復文物的具體工作。中五生張家欣亦表示，很高興有機會看到書本以外更多的歷史文化，希望將來有機會親身到陝西歷史博物館參觀。

學生張家欣及劉璟鋭擔任是次活動主持，亦穿上漢服配合主題。（郭曉晴攝）

該校副校長鄧偉成表示，很高興看見學生投入參與活動，今次跨科學習活動配合課程和價值觀教育，並特意安排學生平日少接觸的活動，讓學生覺得有新鮮感以外，亦加強對歷史文化內涵的認識。

陝西歷史博物館社會教育部主任呼嘯（左一）表示，期望與香港加強合作，讓更多人認識歷史文化。（郭曉晴攝）

是次活動由樂善堂余近卿中學與愛國教育支援中心、陝西歷史博物館合作。陝西歷史博物館社會教育部主任呼嘯表示，博物館的工作是幫助歷史文物「說話」，透過有趣的活動，增加學生對歷史和文化的興趣，希望能在他們心中種下種子。他又提到，今次是首次親身在香港推行此工作坊，感受到香港學生對中國歷史的興趣和熱情，期望未來與香港加強合作，互相交流。