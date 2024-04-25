香港01交流團顧問貴州政協梁賀琪：鼓勵學校訪黔感受國家發展速度

貴州近年發展迅速，除了擁有美麗的湖光山色和豐富的民族色彩外，更是「村超」發源地，創科發展亦一日千里。貴州省政協委員、向上游教育慈善基金創辦人梁賀琪接受《香港01》訪問時表示，貴州早已擺脫貧窮的標籤，取而代之的是當地經濟發展蓬勃，經濟增速連續七年全國第一，並形容貴州就像香港蘭桂芳般熱鬧，笑言夜市亦「旺過香港」，深受年輕人歡迎。



《香港01》將於7月18日至23日舉辦為期6日5夜的「貴州遊學交流團」，邀請本地中學前往貴州交流，並邀得梁賀琪擔任隨團顧問。她說貴州是一個非常值得探索的地方，是次交流團行程豐富，相信對參加者來說會是個難忘之旅，鼓勵學校積極參與，帶領學生認識國家。



《香港01》將於7月18日至23日舉辦為期6日5夜的「貴州遊學交流團」，邀請本地中學前往貴州交流，並獲梁賀琪擔任隨團顧問。（羅國輝攝）

《香港01》貴州交流團學校查詢報名連結

貴州省近年發展迅速，城市鐵路陸續開通，是次交流團同學將乘搭高速鐵路，來往香港西九龍站及貴州省貴陽市。 梁賀琪表示，貴州坐擁「好山好水」，有多個自然風景園區，亦有具文化特色的商業市集，學生除了能欣賞美麗的景色外，亦可親身感受當地的風土人情和發展，探索貴州如何由一個較落後的內陸省份，搖身一變為成富文化特色和經濟魅力的地方。她說，去年特首李家超到訪貴州時，也有參觀當地的特色商業街區「青雲市集」，可想而知貴州有不少值得香港借鑑和學習之處，而這也是她促成是次交流團的目的。

深入了解貴州「村超」 品牌擴闊學生眼界

貴州近年積極發展文化產業，以體育推動鄉村文化，其中鄉村足球賽「村超」熱潮成為網絡熱話。（視覺中國／資料圖片）

貴州近年積極發展文化產業，以體育推動鄉村文化。去年在當地掀起鄉村足球賽「村超」熱潮成為內地和香港網絡熱話備受關注，成功打造「村超」和「村BA」品牌。 是次交流團重點行程之一，便是安排同學參觀「村超」發源地榕江縣和觀賞「村超」決賽，感受全國焦點盛事的狂熱氣氛，並有機會與當地球員交流和友賽。

梁賀琪說，香港學生未必認識何謂「村超」和「村BA」，認為交流團是一個很好的機會，讓學生在現場感受比賽氣氛，機會難得。她說，「村超」除了是當地的體育盛事外，其背後帶動的市集文化和強勁的經濟收益亦值得關注，對於希望在未來創業的年輕人必會有所啟發，亦有助擴闊學生的眼界。

民族色彩豐富 前所未有的打卡體驗

交流團行程之一是前往全球最大的苗族村寨「西江千戶苗寨」。（視覺中國／資料圖片）

擁有多姿多彩的少數民族傳統文化亦是貴州的特色之一。交流團另一個行程是前往全球最大的苗族村寨「西江千戶苗寨」，以及侗族的「大利侗寨」、「青巖古鎮」等歷史文化古蹟，讓同學認識國內不同民族的現況，如何將傳統文化與現代結合。梁賀琪說，之前參加政協會議時，便有幸見識具苗族特色的服裝和飾物，當中他們佩帶的頭飾更是價值連城，相信同學在旅程中可以接觸很多在其他內地省份無法看到的民族特色，並笑言同學一定可以「打到令人羨慕的卡」。

貴州成中國大數據中心 專家分析數字經濟發展戰略

梁賀琪表示，貴州近年大力發展大數據領域，吸引了不少大型企業落戶在當地開設數據中心。（羅國輝攝）

在短短六天的交流團，同學除了能見到貴州傳統的一面，亦有機會了解其現代化的一面，特別是貴州在國家「東數西算」工程中的重要角色。梁指出，貴州近年大力發展大數據領域，配合其獨特的地理環境和氣候，提供較便宜的電力和土地資源，吸引了不少大型企業落戶，例如騰訊和華為等龍頭企業便在當地開設數據中心。屆時交流團將參觀貴陽大數據科創城，以及前往貴州師範大學交流，並邀請專家分享貴州概況，讓學生瞭解國家數字經濟發展戰略為貴州帶來的機遇與挑戰。

6日5夜交流團是「神奇之旅」 見證貴州及國家飛速發展

梁賀琪相信，交流團將會是一個「神奇之旅」，同學能見識貴州多方面的風貌，彷如走進時光隧道，了解貴州如何利用其自然風光和民族特色，一步步發展成具備科技、體育和文化特色的地方新星，同時可感受國家發展的速度，並以不到北京「就唔知官有幾大」來作比喻，形容不到貴州「就唔知國家進步有幾快」。

梁賀琪相信，學生參加是次「貴州遊學交流團」後，將發現國家發展的速度相當快。（羅國輝攝）

「貴州遊學交流團」以學校為報名單位，學校可利用校可利用高中公民科內地考察津貼、全方位學習基金，以及教育局本學年推出的兩項一筆過津貼：「推廣中華文化體驗活動一筆過津貼」（上限30萬元）、「推動校園體育氛圍及MVPA60津貼」（上限15萬元）讓學生參加。有興趣報名查詢，歡迎透過連結留下聯絡資料，屆時將有專人聯絡跟進；亦可WhatsApp或電話（35828747）及電郵（education@hk01.com）與黃先生聯絡。