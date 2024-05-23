《香港01》辦中國文創講座　創始人與學生分享文創關鍵要素及思路

現時流行文青文化，不少年輕人亦嘗試在文創路上創業。《香港01》早前邀請到「NEXUS ALLIANCE」聯合創始人暨首席運營官李則明為中學生舉行「中國文創發展學生講座」，與學生分享中國文創現狀及發展；透過先認識中國的多元文化，讓學生深入淺出地更了解中國當代文創的發展。此外，李則明更透過分享文創關鍵要素，以及文創4大思路方向；讓學生更易入手嘗試打造創新文創。



李則明為「NEXUS ALLIANCE」聯合創始人暨首席運營官；近年致力研究中國青年文創。

《香港01》早前邀請到「NEXUS ALLIANCE」聯合創始人暨首席運營官李則明，到滙基書院舉行「中國文創發展學生講座」，與學生分享中國文創現狀及發展。（蘇煒然攝）

李則明於講座首先帶領學生認識我們的國家，分享中國的多元文化的多樣性；以及讓學生更了解中華民族的文化及禮儀。

其後，李則明便與學生簡述什麼是「文創」，以及淺談中國文創現狀及其傳播；更列舉出多個的文創例子，讓學生深入淺出地更了解中國當代文創的發展。

最後，李則明更與學生們分享文創關鍵要素，讓學生了解該如何參與相關工作；以及分享了文創的4大思路方向，使學生也能嘗試打造一個創新的文創提案。

《香港01》早前邀請到「NEXUS ALLIANCE」聯合創始人暨首席運營官李則明，為中學生舉行「中國文創發展學生講座」，與學生分享中國文創現狀及發展。（蘇煒然攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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