《香港01》健康使用互聯網講座　禮儀導師授網絡禮儀及法則

人與人相處要有一定禮儀，時代變現今世代相處更多依賴社交媒體，同樣有禮儀要遵守，當個有禮上網者以外，亦要對網上的壞人與騙案有一定警戒心，以防誤中詐騙陷阱。《香港01》早前邀請到國際認證商務禮儀導師楊雯淇女士為主講嘉賓，到聖伯多祿天主教小學與學生分享如何能健康地使用互聯網，以及講解甚麼是「網絡禮儀（Netiquette）」，讓學生們從小養成良好的網絡禮儀。



楊雯淇女士曾任職於知名國際金融機構及政府行政立法機構，現時擔任香港工商協進聯盟首席培訓總監、香港女青年商會領導才能發展董事、港澳南海青年聯誼會理事中山港澳台青年交流促進會副秘書長等職務。

《香港01》為聖伯多祿天主教小學舉辦健康使用互聯網講座，由國際認證商務禮儀導師楊雯淇女士主講。（鄭子峰攝）

講座於3月19日假聖伯多祿天主教小學舉行，主要向學生簡述互聯網的定義和用途、對學生日常生活的影響楊雯淇女士提到健康使用互聯網的重要性，從而向學生講解甚麼是「網絡禮儀」及其原則，亦提醒學生上網時需要注意網絡安全及保護個人資訊。

她於講座還引用一些生活例子向學生講解互聯網對日常生活的影響，包括社交方式的改變、資訊的普及和便利等，同時提醒學生過度使用的負面影響，讓學生思考自己有沒有過度使用互聯網。

網絡禮儀方面，楊雯淇女士向學生介紹網絡禮儀當中的「3A法則」，包括接納（Acceptance）、欣賞（Appreciation）、讚賞（Admire）。在問答環節，學生們都表現得十分雀躍，講者亦以互動方式解答學生提問。

《香港01》為聖伯多祿天主教小學舉辦健康使用互聯網講座，由國際認證商務禮儀導師楊雯淇女士主講。（鄭子峰攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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