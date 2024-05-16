《香港01》學生新媒體大數據講座　互聯網總監分享媒體如何應用AI

AI人工智能近年大行其道，《香港01》作為新媒體於日常運作中亦有應用相關技術。《香港01》早前舉辦學生講座，由《香港01》互聯網經營高級總監覃純健主講，與學生們分享《香港01》作為新媒體，日常怎樣處理、分析大數據及運用於日常運作，亦與學生分析生成式人工智能大趨勢及其衍生的利與弊，以及探討AI會否取代不同工種。



《香港01》為元朗商會中學舉辦新媒體與大數據講座，由《香港01》互聯網經營高級總監覃純健主講。（黃寶瑩攝）

講座於3月15日假元朗商會中學舉行，主要簡述新媒體的興起與發展，向學生講述媒體的轉型、以及《香港01》跟傳統傳媒有何分別；同時與學生分享人工智能和大數據等基本概念，以及講解《香港01》如何在不同層面融合人工智能和大數據應用。

此外，覃純健亦有向學生介紹《香港01》的「研數所」部組，如何透過數據圖表，互動資訊作報道，並與學生分享一些數據新聞範例，好讓學生對大數據有更深入的了解。

談及近期大熱的AI人工智能，覃純健在講座中亦與學生探討人工智能的未來發展，包括有被取代的工種。最後，他透過新聞事例，提醒學生使用互聯網應小心謹慎，提防虛假資訊。講座期間，同學反應非常熱烈，更作出提問了解更多有關新媒體與大數據的資訊。

《香港01》為元朗商會中學舉辦新媒體與大數據講座，由《香港01》互聯網經營高級總監覃純健主講。（黃寶瑩攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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