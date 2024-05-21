考試到就要暫停課外活動？基愛小學校長教如何與子女討論分配時間

不少家長都會於子女考試前夕暫停所有與課外活動，讓子女專心溫習，不過深水埗聖公會基愛小學張樂霈校長認為做法並無必要，因為讓子女學習分配時間及自律，以兼顧學業及對課外活動的熱情同樣重要。



張校長中學時期曾是香港劍擊代表隊成員，但亦能兼顧學業與運動。她以過來人身份建議家長，與子女討論活動時間安排，於實踐中尋找最佳平衡，亦千萬不要看到子女成績退步就立即停止所有課外活動，以免子女覺得不獲支持。



聖公會基愛小學張樂霈校長於中學時間投入劍擊運動，更曾是港隊成員之一，同時亦能兼顧學術。（陳葦慈攝）

中學時期入劍擊港隊 以自身故事鼓勵學生和家長

張樂霈校長於中一加入學校的劍擊隊，後來更躋身成為香港青年軍及港隊代表。由於當時對運動員的支援較少，她中學畢業後決定退役並升讀大學，改為擔任劍擊教練帶領學生比賽，其間學生的成長使她十分感動，成為加入教育界的轉捩點。

張校長還是劍擊運動員的時候，每周平日訓練4至5次，周末更須經常參賽，但就讀中學風氣學業為重，要兩者兼得並不容易，「所以媽媽嗰時都開咗條件，『如果你搞唔掂你嘅學業，或者有退步嘅，就唔會畀你玩』」。最後她選擇犧牲玩樂時間，自律地分配溫習及訓練時間，成功兼顧學業及自己熱愛的劍擊運動。

成為校長後，她會以自身經歷鼓勵學生自行分配時間，就可兼顧學業和自己熱愛的活動，亦會以此鼓勵家長，不要輕言叫停子女課外活動，反而可把握機會嘗試讓子女學習時間管理。

她提到，學校有一名擅長跳芭蕾舞並曾代表香港出賽的學生，因為每逢周日都要全日訓練，沒有時間參加教會及家庭聚會，因而產生壓力。學生家長找她傾訴時，她就以個人經驗作解說，指既然小朋友對芭蕾舞有濃厚興趣，就不應輕易放棄，經溝通及協調後，相信家長會支持小朋友繼續學習芭蕾舞。

聖公會基愛小學張樂霈校長建議家長與子女一起討論如何分配時間，以兼顧學業及興趣。（陳葦慈攝）

根據能力設定基礎學術水平 逐步與子女調整時間分配

要與子女討論時間分配，部份家長或會感到無從入手，張校長就分享箇中關鍵。首先，家長須要根據子女的學術能力設下基本成績要求，以此作為討論時間分配的起點。她對家長們緊張子女成績表示理解，亦明白學業成績在香港社會有一定重要性，但寄語家長目標切忌過高。

其次，討論時需要讓子女清楚了解家長立場：支持子女的興趣但學業成績須達一定水平，因此子女必須自律和妥善分配時間。她強調，若子女成績未能達標，就可能需要逐步減少活動時間，增加溫習時間，例如每周運動訓練由3次減至2次，甚至無法參加重要比賽，「當然家長都要好捨得，呢個都係家長嘅學習」。

最後，張校長提醒家長，商議基本成績要求毋須提升水平，「佢達到咗就可以啦，唔代表要不停地追，可能追多兩下其實有反效果，嗰時候已經為時已晚，可能小朋友已經好反叛，或者情緒控制方面已經好大壓力」。她解釋，若子女為了不斷追上愈來愈高的成績要求，自由時間可能愈來愈少，即使有好成績亦不會開心。

我諗家長都要好清晰，究竟佢想小朋友個開心係點樣得嚟。究竟係滿足家長期望嘅學術上高分？定係小朋友搵到佢嘅價值觀？我覺得呢個係需要家長理性一啲去處理。 聖公會基愛小學張樂霈校長

聖公會基愛小學張樂霈校長。（陳葦慈攝）

家長在執行與子女的協議時，切勿因為一、兩次成績未能達標就立即終止所有課外活動，此舉只會使子女覺得父母不支持自己。

她建議若遇上子女成績退步時，家長可以與子女一起探討可改善之處，例如重新檢視時間表，嘗試找出不減少活動時間但可以增加溫習時間的方法。她特別提到，根據經驗不少學生暫停課外活動後，原有活動時間變成「休息」，「我就會寧願（佢）嗰一個鐘去練習，然後返嚟就專注溫習」。

最後，張校長提醒家長，可以從一些影響較細的測考作為起點，觀察子女能否學業和課外活動兼顧，並指學校不少家長進行類似試驗後，子女成績都沒有下跌，因為學生明白需要犧牲其他時間溫習。

應珍惜子女年幼已找到目標 獲得成功感有助未來發展

在張校長眼中，如果學生年紀小小已找到目標，是一件令人十分鼓舞的事，加上個人經歷，所以強烈呼籲家長千萬不要阻止子女追求目標，「就算最後會唔會因為呢個運動而搵到職業都好，我覺得佢回望覺得自己開心，亦好有成功感，其實呢啲就已經正面地影響佢往後嘅生活、佢睇點樣去處事、佢點樣去克服困難」。

她以運動為例，「我諗唔係要好具體知道呢個運動點做，而係去專注去做運動或者做一個運動員，本身已經係磨練，或者培養我哋一啲素質」。