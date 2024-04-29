以自身故事鼓勵學生無懼失敗　朱敬文中學校長：我都唔係一帆風順

在學生及家長的心目中，校長都是一帆風順的成功人士，不過沙田的保良局朱敬文中學校長趙文浩卻有不少失敗經歷。他接受「01教育」專訪時透露，自己試過小學讀書包尾、投身教育界前兩度被炒魷魚，但希望以個人經歷鼓勵學生無懼失敗，亦向家長說明人生總會遇上挫折，毋須太過憂慮子女成長比其他人稍慢。



趙校長於本學年加入保良局朱敬文中學，他表示自己以往專注課程發展，上任後即了解學生興趣推出相關新課程，期望學生「興趣變技能，技能變專業」，強調「我哋（學校）係做出路」，會幫助不同程度的學生找到合適的升學道路。因此在本學年推出日文班及韓文班，推動學生將追星、打機的興趣轉化成語言技能，協助學生於文憑試考取更好成績。



保良局朱敬文中學校長趙文浩於本學年到任該校，接受訪問時提到自己的成長經歷並非一帆風順。（夏家朗攝）

小學讀書包尾、返工兩度被炒 曾稱絕不教書擔心有報應

趙文浩校長在學界屬於較年輕的校長，不少人或許會以為他讀書時期已經是尖子。不過他自行透露小學讀書經常包尾、十分頑皮，初中成績雖有進步，但高中因學校只設理科班，令文科表現較好的他成績回落。他憶述，中學畢業前與老師談及未來前途，由於當時沒有明確想法，遂開玩笑說「總之就唔教書，怕有報應」，沒想過後來會成為教師。

中學畢業後，他入讀科技大學工商管理學士課程，開學前想像自己距離成為商界天之驕子只有一步之遙，可是開學後立即發現自己根本應付不了，亦對工商管理沒有興趣，一度因成績欠佳陷入退學邊緣。大學畢業後，卻又不幸遇上沙士疫情後經濟低迷，投身職場初期試過做採購及廣告工作，兩者都在一年後被解僱。

他憶述，自己在第二份工被解僱當日，放工在公司附近的公園打電話給朋友大吐苦水，他的朋友卻說「其實你講嘢咁叻，點解唔去教書呢？」。適逢當年本港學校人手不足，應徵者即使未有修讀教育文憑亦可以上任後再進修，於是順利獲聘。當上老師後的第一年，他發覺自己享受與學生相處，找到職業志向。

以自身故事鼓勵學生 勸說家長教育非只爭朝夕

保良局朱敬文中學校長趙文浩會與學生分享自己的失敗故事，讓他們明白人生即使遇上挫折，只要努力都可以有改變。（夏家朗攝）

趙校長本學年才來到朱敬文中學，但已與學生分享過往經歷，更有部份學生因此「立志」要做校長，因為「原來考包尾都做到校長」。趙校長期望，透過分享個人經歷使學生明白，「校長都唔係真係一帆風順，原來我（學生）即使遇上挫折，只需要努力都能夠有啲改變」。

趙校長亦與家長分享個人成長經歷，盼家長明白子女成難免遇上挫折，「假設你讀書一帆風順都好，你（畢業）出嚟跌跌撞撞，轉幾份工撞下板，咁都兩三年啦」、「我已經好好彩，我撞咗兩三年就搵到我自己要行嘅路」。他寄語家長，學生接受教育並非員爭朝夕，更重要是他們的長遠發展，「其實一生人返工40年同43年真係咁大分別？」，盼家長為子女有時間和空間成長。

開設日、韓語課程 助學生興趣成專業

保良局朱敬文中學現已開設日文及韓文班，學生升讀高中後可以修讀日文或韓文科。（夏家朗攝）

趙校長幾經艱辛才找到自己合適的跑道，因此他希望學生有更多不同機會多作嘗試、認識自己、發掘興趣，因此學校於本學年起開設日文及韓文課程，下學年更會開辦應用學習課程（ApL）的「生活日語及日本文化」。他表示開設兩個新課程前，有教師擔心學生難以兼顧，但後來發現許多學生都對日、韓文有興趣，當中更不乏已經「識講識寫」的學生，學習難度比想像中低，故決定推行課程。

他特別指出，修讀日文的學生，若於JLPT (日本語能力試驗) 中考獲N3級，相當於文憑試考3級或4級成績，成績很大可能與學生修讀一般選修科相若，但對學生而言學習日文過程較容易，而且未來就業時，可能會因持有外語認證而較具優勢。

他又強調學校開設日、韓文課程的目的是盡量幫助學生在公開試多取分數，為他們未來升學鋪路，「我哋相信，小朋友由呢度（切入）學習係會有得着、有信心，同時係會幫到佢哋」。

為每名學生安排出路 多個計劃助學生升學

正因為跌過撞過，趙校長的教育理念之一是要為學生找到出路。他笑言說得俗一點就是「確保佢哋最低限度唔係中六出嚟去『揈』」，又稱現時朱敬文中學的畢業生絕大部份都會繼續升學，每年都有學生於文憑試中取得28、29分升讀香港大學、中文大學。

為協助弱勢學生繼續升學，學校與不少內地大學都有聯繫，讓學生明白現時到內地升學亦是不錯的選擇，同時會善用校長推薦計劃，保送學生免試升讀內地大學，例如華僑大學及暨南大學。如果學生想本地升學，亦會向他們介紹副學士、高級文憑等，以至是安排學生入讀應用教育文憑，爭取於未來銜接升讀大學的機會。