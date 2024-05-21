兼顧學業與運動有助升中　基愛小學校長：做運動需具熱情及目標

想提升子女升讀心儀學校的機會，方法並非只有提升學習成績。聖公會基愛小學張樂霈校長早前接受「01教育」訪問時提到，現時愈來愈多中學有意錄取運動員學生，認為他們能夠兼顧學業及運動，足證他們自律、不輕言放棄，是中學期望學生擁有的特質。如果家長計劃安排子女多接受運動訓練，需要注意兩大關鍵，包括子女是否對該項運動有熱情，以及為子女設下目標。她亦提到，讓學生從運動中看到自己進步，有助培養信心。



聖公會基愛小學張樂霈校長表示，現時不少中學更傾向錄取有接受運動訓練的學生。（陳葦慈攝）

學校不再只看成績 能兼顧學業與運動有助升中

要考入心儀學校，大多父母或會認為方法離不開多讀書及考高分，但近年注重成績以外的學校亦愈來愈多。張樂霈校長解釋，現時不少中學於收生時不會只考慮成績，舉例如果兩名學生成績相近，有接受運動訓練的一人即使成績稍遜，亦可能有更大機會獲取錄，「（如果學生）又玩運動又讀書，兩樣都唔錯，平衡得到，其實佢嗰個發展潛力更加大」。

她補充，學生可以從運動訓練中培養堅毅、不輕言放棄等運動員特質；如果學生曾到外地參賽，國際視野亦會較廣闊，這些都是中學收生時會考慮的因素。她建議家長，如果心儀的學校競爭激烈，就更應該支持子女參加運動訓練，增加獲取錄的機會。

【想知道張樂霈校長建議家長如何幫助子女兼顧學業及運動？立即點擊連結閱讀另一篇訪問文章：考試到就要暫停課外活動？基愛小學校長教如何與子女討論分配時間】

參與運動訓練需注意兩大關鍵 為子女帶來正面影響

聖公會基愛小學張樂霈校長表示，要讓運動訓練為學生帶來正面影響，過程有兩大關鍵需要注意。（陳葦慈攝）

要使運動對學生發揮正面影響，幫助升學以至是成長，首先要學生對該項運動感到熱情。張校長以學生參加跳繩比賽的經驗為例，說學生於比賽時即使到了休息時間，以至是比賽完結，都有自我加操，直言不覺疲累。「我諗作為家長，你見到小朋友肯為一件事付出咁大努力、咁有恆心，呢件事已經有幫助」，日後子女遇上困難逆境，這些堅毅不屈的經驗就是面對挑戰的信心來源，家長亦以此鼓勵子女。

另一關鍵就是設定目標，「正如我都同我嘅老師講，我哋畀小朋友練習，例如每個星期都練一至兩次，如果我哋冇目標畀佢就真係嘥咗」。她指為學生設下目標後，學生不但可以學到技能，亦會有使命感，心態上會較緊張自己的表現，「幾多家長希望小朋友認真地做好一件事」。張校長建議，家長可以安排子女參加比賽作為目標，即使不參賽亦可以為子女設下考獲一定水平的認證。

學校設多元智能課 啟發學生潛質

聖公會基愛小學的的多元智能課亦有多個項目，包括中二學生會參加速疊杯。（陳葦慈攝）

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為了讓學生可以接觸更多不同類型的運動，找出熱情及潛能，聖公會基愛小學於每周五均設「多元智能課」，小一及小二學生於一個學年內以約10星期為一個單元，輪流學習4項運動或樂器。以小一為例就設有跳繩、武術、體操及體適能，小二則設有速疊杯、足球及兩項樂器，小三至小六則可以按自己的興趣報名參加不同活動。

學校特別將可以單獨進行、空間及用品要求較簡單的運動納入課程，使學生放學後亦可延續興趣。以速疊杯為例，只需要一張枱及幾隻杯就可進行，疊杯本身並不昂貴亦可以紙杯取代。另外，速疊杯經研究實證，可以訓練專注力及提升眼球速度，有助加強學生的閱讀能力。

選擇易量化、易上手運動 助學生建立信心

聖公會基愛小學亦有引入新興運動「躲避盤」，張樂霈校長指躲避盤容易上手，學生很快就可以掌握整項運動，有助提升信心。（陳葦慈攝）

張校長亦提到，一直容易量化看到個人進步，或是容易上手的運動，均有助培養學生信心。同樣以速疊杯為例，「而家我呢次4秒，下一次3秒30，咁我就已經有進步，好清楚、好實際、有數字嘅，其實呢啲就容易建立到小朋友嘅信心」。她又提到，學生於速疊杯比賽時失手跌杯，基本上已經落敗但依然需要堅持完成比賽，「你親自去執隻杯，其實嗰個過程係好尷尬，甚至全部人都做完晒只係爭你」，「如果你克服到，你嘅信心就會遞增上去」。