保良局朱敬文中學設多元化體藝活動　助學生建立自信不輕言放棄

對學生而言，具備自信心讓他們有信心面對未來各種挑戰，也許比起一時的成績更重要。沙田保良局朱敬文中學校長趙文浩接受「01教育」訪問時認為，不同組別學校的學生能力其實分別不大，但分別在於學習自信、是否對自己缺乏信心。



有見及此，朱敬文中學透過一系列活動，包括藝術、體育、音樂及STEAM等，逐步建立學生的信心，然後將之延伸至學習。趙校長提到，學校會為學生安排最好的資源，例如體育方面會有隊伍會聘請到省隊級的教練，學習上亦找來補習天王為學生補習英文，希望讓學生感到受重視，將之轉化成努力的動機。



保良局朱敬文中學趙文浩校長認為，學生需要有不同的學習體驗及經歷，幫助建立學習信心。（夏家朗攝）

成績高低一線之差 關鍵在於信心不足

本學年加入朱敬文中學的趙校長坦言，學校學業成績並非最優秀，但學校能夠提供各種活動及支援，從而提升弱勢學生的學習信心，長遠有望提升成績，「佢哋（屬於不同組別的學生）相差嘅嘢對於我嚟講，可能係好一線之差，我啲小朋友唔聰明咩？有啲都舉一反三，但係就係爭在學習自信、信心嘅建立」。

他認為，要提升學生學業成績，不能單靠把學生留課室、不斷補課，而是要讓他們有更多學習經歷和體驗，「我嘅工作就係要畀佢哋感受一下，其實有啲事情佢哋可以去做，做到的話都會有應有嘅稱讚」，從而助學生建立學習自信，逐步收窄學術上的差距。

學生少女風畫作為學校小冊子封面 全校掛滿藝術品

保良局朱敬文中學趙文浩校長手持本學年介紹該校的小冊子，表示少女風的封面由學生設計，提升學生自信而成品亦大受歡迎。（夏家朗攝）

朱敬文中學的強項之一是視覺藝術，校園內到處都看到學生作品，鼓勵學生創作。趙校長表示，最近學校出版的刊物亦有不少採用學生的設計，例如向公眾派發的學校小冊子就採使用了一名學生的少女風畫作為封面。

趙校長說，負責設計封面的學生原本自信心一般，知道畫作被校方採用即感到十分興奮，後來學生的其他作品更參加了香港城巿大學第九屆香港中學生傑出作品展，信心大大提升。他透露，正式拍板採用學生作品為封面之前，他和同事們曾擔心封面是否合適，但後來發現小冊子大受歡迎，其中以小朋友們最為喜歡。

體育訓練要「加油、努力、畀心機」 培養學生「唔想輸」心態

保良局朱敬文中學的運動強項之一是手球。（保良局朱敬文中學提供）

體育項目方面，趙校長直言以往學生參賽時，不時遇上大比數落敗的賽果，但賽後學生仍歡天喜地到快餐店吃大餐，認為「咁樣唔係教育」，所以學校現時會集中投放資源在一些學生有力爭勝的項目。他強調，參賽目的不是要學生必須勝出，而是希望他們「唔想輸」，「輸唔緊要，但係唔好輸太多，然後令小朋友有嗰種想贏嘅心態，能夠喺運動項目、藝術項目、音樂項目想贏，他就會可能想喺學術上都唔好輸太多」。

時下學生經常說「搏盡無悔」，看似正面積極，「我問小朋友搏盡無悔咩叫搏盡？咩叫無悔？原來搏盡就係練多一晚波、練多兩個鐘，咁搏咩嘢盡？我就覺得唔關事」。反之，趙校長將自己的想法總結成「加油、努力、畀心機」，向學生解釋加油是指同儕之間互相鼓勵；努力是要犧牲玩樂的時間去訓練或學習；畀心機則是要對自己有要求及期望。

現時學校在運動項目上都會盡能力聘請最優秀的教練，包括省隊級數的教練，亦會招收成績突出的運動員，以帶動校內的運動氣氛。

校內設咖啡閣由學生營運 助學校招呼嘉賓培養信心

保良局朱敬文中學的校董早前到訪學校，負責營運咖啡閣的學生亦有負責招待。（保良局朱敬文中學提供）

學校的咖啡閣於2020年成立，一些曾經參興營運的畢業生更已考取專業資格。趙校長說咖啡拉花與他的教育理念其實十分吻合，因為學生拉花失敗其實不成問題，可以再接再厲，直至有理想成品，從而培養成長思維及信心。

現時學校只要有嘉賓到訪，咖啡閣的學生就會幫忙接待，為嘉賓沖咖啡。趙校長強調，如果學生能夠親自負責接待重要人物，「嗰種成功感同鍛鍊係唔同嘅」。他舉例，今年3月有政府官員訪校，即有學生主動請纓負責沖咖啡，使趙校長印象深刻，因為過去有外賓到訪學生亦未必如此主動，如此轉變證明學生有所進步，有信心承擔責任。

所有事情均為建立信心 望學生對學校感到自豪

保良局朱敬文中學趙文浩校長直指，學校的活動並以幫助學生建立信心為目標。（夏家朗攝）

朱敬文中學為學生安排了多個範疇的豐富活動，細心一看其實全部均圍繞同一個主軸，「其實你會發覺我哋做嘅事係建立信心」。由於學校活動均以學生興趣出發，而學生普遍對視覺藝術及STEAM有興趣，所以是學校發展的焦點之二，運動方面就會挑選學生有興趣及有競爭性的項目作重點發展。

學術方面，學校找來補習天王Kenneth Lau為學生補習英文及教授考試技巧，「你話係咪好有效呢？未必，但畀同學嘅感覺係，我請全香港最Top嘅補習老師嚟到學校親自教你，你都唔好意思唔讀啦？你返去都做多兩套Grammar畀我，返去都寫多兩篇文畀我」。

趙校長強調，「我就係要畀同學感受到，其實學校畀到最好嘅資源」，讓學生可以找到信心，更希望學生畢業生會對於自己身為保良局朱敬文中學的舊生而感到自豪，說得出學校的強項及特點，以至是學生都可以為自己的長處感到自豪。