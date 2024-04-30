校園天地｜社區關懷日‧長幼齊參與

潔心林炳炎中學自45周年校慶年起，本著天主的仁愛精神，每年四月均舉辧社區關懷日，讓學生走出社區、身體力行、服務社群，傳揚愛心和喜訊。2024年的「社區關懷日2024——長幼‧機‧動‧智‧繽FUN」在4月20日(星期六)舉行，以「『STEAM』智繽FUN暨三人籃球比賽」作為本年度的主題籌辦關懷活動；並獲得劉卓然慈善基金會資助，香港無人機運動總會、水耕細作協辦。是次活動吸引了許多區內居民和公眾人士報名參加；並邀得嗇色園主辦「可平耆英鄰舍中心」的長者、八所小學(黃大仙天主教小學、彩雲聖若瑟小學、聖博德學校、瑪利諾神父教會學校(小學部)、慈雲山聖文德天主教小學、天主教伍華小學、保良局田家炳小學和保良局陳南昌夫人小學)的校長、師生和家長同行參與「STEAM」活動及三人籃球比賽活動。（內容由潔心林炳炎中學提供）



劉校長與參與的友校校長、師生合照。（潔心林炳炎中學提供）

關顧社群長者需要‧創設學生學習機會

潔心林炳炎中學一直秉持聖母潔心會修女們對女青年愛心關顧，創設學習機會，讓同學關顧社群、長者需要，並身體力行，服務他人。是次「STEAM」智繽FUN活動的三大範疇，包括：「無人機沉浸式體驗」、「STEAM環保體驗」和「AI智繽FUN工作坊」，從中讓潔心學生透過生活實踐應用所學，為區內長者、小學生提供交流學習機會，進一步培養女生對STEAM的興趣及團隊精神。

無人機沉浸式體驗

無人機已成為現代科技的重要組成部分，在商業、科學、救援、娛樂和技術發展等方面都具有一定的重要性。這次無人機體驗活動為學生提供了一個獨特的機會，讓她們親身體驗無人機的操控技巧和飛行體驗、更深入地了解無人機的應用和技術，並體驗無人機帶來的樂趣和挑戰。

STEAM環保體驗‧可持續發展

智能種植系統

聯合國提倡可持續發展議程，包括零飢餓、良好健康與福祉、可持續城市與社區，及氣候行動。智能水耕種植系統就是讓學生了解綠色科技對全球的影響；透過認識全環控智能移動水耕種植機，學習室內耕種、實踐自給自足的概念，從而達到可持續發展的目標。

同學非常積極向來賓介紹智能種植（潔心林炳炎中學提供）

STEAM 裝置DIY

人們有時為了在家中營造氣氛，也會購買星空投影燈，但在坊間購買動輒也要數百元。其實，只要認知當中蘊含的科學原理及應用STEAM的知識，自己也能DIY製作一個星空投影燈。是項活動透過製作星空投影燈，讓學生明白完整電路及能量轉換的原理，並掌握製作器件的技巧，引發學生對應用科學科技的興趣，啟發探究及創意思維。

同學耐心地與長者一起STEAM裝置DIY（潔心林炳炎中學提供）

AI智繽FUN工作坊

「長者掌握健康App體驗」工作坊

學生帶領長者一起以輕鬆互動的方式來探索「康健」手機應用程式；並教導長者們利用App中的健康日誌，記錄身體狀況如血壓、體重、服藥紀錄等重要數據。長者可以根據這些資料製作簡單明瞭的個人健康報告。

同學協助長者下載健康應用程式（潔心林炳炎中學提供）

「長者腿部運動科技」工作坊

學生使用micro:bit和紅外線感應器，幫助長者進行腿部運動。從中培養學生的創新思維和問題解決能力，通過micro:bit和紅外線感應器的應用，設計能夠幫助長者進行腿部運動的解決方案；促進學生對長者健康和福祉的關注，提升對長者需求的認識和理解，並培養「同理心」和「孝親」的價值觀。

本校同學和友校同學一起製造幫助長者進行腿部運動的工具（潔心林炳炎中學提供）

「探索人面辨識的世界」工作坊

「人面辨識技術」的應用愈趨廣泛，包括：「人臉解鎖」、「智能支付」和「表情探測」等。學生運用了Huskylens人面辨識技術鏡頭進行簡單編程解決問題，培養她們對創新科技的興趣，並激發她們對相關技術在日常生活應用的欣賞和探索。

「DIY 趣味立體投射器」工作坊

Hologram 3D 投影是物體反射或者透射的光線，可以透過記錄膠片完全重建，彷彿物體就在那裏一樣。透過不同的方位和角度觀察相片，學生可以看到被拍攝物體的不同角度，因此記錄得到的「像」可以使人產生立體視覺。

DIY趣味立體投射器工作坊（潔心林炳炎中學提供）

小學女子三人籃球邀請賽

在潔心籃球場進行的小學女子三人籃球邀請賽，以單循環制進行對賽，勝方得2分，打和得1分，負方隊得0分。經過一番激烈的比賽，最終由天主教伍華小學的第1隊奪得冠軍。

總的來說，三年疫情，特別是長者和年幼學童都欠缺活動機會，影響身體健康和運動能力，希望藉著是次社區關懷日推動長者和學生齊做運動、學習新科技的活動，提高健康的意識，共同打造健康共融的社區，一起推動國家和香港的發展和進步。

（內容由潔心林炳炎中學提供）

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