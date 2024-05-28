校園天地｜沙田主風——中華文化X資訊素養X服務學習之跨學科學習

生涯規劃導入 認識性格強項

位於沙田瀝源邨的聖公會主風小學在4月下旬舉行為期三天，以《長幼共融樂繽紛》為主題的高年級跨學科學習活動。學校於3月份邀請專業活動策劃師跟學生分享工作心得，同時讓學生了解作為活動策劃師及活動內各崗位需具備的性格強項，以及策劃活動的注意事項。（內容由聖公會主風小學提供）



從策劃到演示 重過程展才能

及至4月下旬，五、六年級全體學生須合作製作名為《長幼共融樂繽紛》之嘉年華會，學生根據自己的性格強項，揀選加入嘉年華會的不同組別，如攤位組、表演組、接待組、司儀組及物資組等。活動前，學生設計邀請卡，並訪問區內長者喜好。教師擔任各表演及攤位遊戲的星級導師，支援學生設計及綵排活動。經過2天學習及預演日後，於4月30日(星期二)當天邀請區內長者、家長、低小學生及才俊學校學生近250人，分兩個時段到本校禮堂觀賞小五及小六學生表演，包括：懷舊金曲、相聲、數白欖、魔術、話劇、資訊素養X跆拳道及詩歌健身操，以及參與攤位遊戲，如製作中式香包、手指操、拓印金福及無人機活動等。部分學生還化身小記者，即場訪問長者，深入了解他們生活需要，從而作出跟進。

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連社區繫階層 體現團結孝親

透過是次服務學習活動，學生能體悟「老吾老以及人之老」這句中華經典名句的道理，亦同時體現團結及孝親等價值觀教育。此外，學生也向長者及幼小學生推廣中華文化及資訊素養，讓他們明白傳承及保育國家文化安全的重要。

（內容由聖公會主風小學提供）

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