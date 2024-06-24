元朗裘錦秋中學辦樂齡作品展　營造舞台讓學生從解說作品建立自信

撰文：盧勁揚 凌雯靜
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科技造福人群，不只是口號，還能親手實踐出來。裘錦秋中學（元朗）推出專為中三學生而設的樂齡科技課程，為期一學年。學校早前舉行校內創科展，讓學生展示構思和成品，然後由任教STEAM相關科目的教師及中一、二學生分別負責評分及投票，營造舞台讓所有中三學生都機會向其他人講解自己的想法，從而建立自信心。有參與課程的同學直言，透過今次課程她有機會參觀科技公司，親眼見識林林總總的樂齡高科技產品，感到大開眼界，「原來科技可以幫到老人家咁多」。

裘錦秋中學（元朗）推出為期一學年的樂齡科技課程，早前舉行校內創科展，讓學生展示他們的構思和成品。（盧勁揚攝）

課程着重設計思維　學生設計人工智能藥盒

裘錦秋中學（元朗）於今個學年（2023/24）推出樂齡科技課程，讓中三學生進行跨學科學習，融合初中電腦科、設計與科技科及STEM科所學到的知識，將不同技能呈現。課程要求同學運用科技知識，為長者構思及製作一個智能裝置。副校長譚慧芬指出老年化問題是全球社會議題，這是很好的機會讓學生關注，並學習愛身邊的老人家。

課程由去年9月起分組構思裝置，由最初天馬行空的想法，收窄到三大類產品，包括智能手錶、智能拐杖及智能藥盒，除了製作成品，亦需要設計大型海報及拍片介紹整個設計思考過程。其間又安排學生參觀在會展舉行的樂齡科技展，並到內地科技及AI公司觀摩，過去的4至5月則設有課後工作坊，聘請外來機構指導學生製作產品。即使學生最終未能完成作品，但仍能透過觀摩同學作品互相學習，而老師們的讚賞亦能增強他們的自信心。

其中一組學生製作一個名為「樂齡吃藥易」的智能藥盒，希望能方便長者定時及定量吃藥，其組員包括鄒永樂（左）、陳家樂（中）、陳嘉欣（右）及張雅詩。（盧勁揚攝）

其中一組同學製作一個名為「樂齡吃藥易」的智能藥盒，顧名思義是方便長者定時及定量吃藥。同學們運用AI、micro:bit及鏡頭製作一個智能藥盒，當裝置探測到長者經過時，便會自動派藥，當中設置顏色分辨器來分辨不同藥品種類，讓他們按時吃適合的藥物。雖然只是初步設計，團隊明言希望未來可將裝置改進成更加便利和小巧，真正能方便長者使用，攜帶外出。

組員鄒永樂同學表示此樂齡科技課程具有挑戰，而最深刻的一幕是老師於課後與他花了3個小時，一起找出編程上的解決方法，令他很有成就感，更間接幫到其他製作藥盒的組別。陳家樂同學就指課程啟發了他對STEAM的興趣，參觀校外科技展及科技公司後擴闊眼界，「原來世界上有更高科技的東西，很厲害，我自己都想整，愈砌愈high（情緒高漲）」。

另一位組員陳嘉欣表示課程打破了她對樂齡產品的刻板印象，「（以為）就是拐杖、普通藥盒及運動手錶，但今次真正接觸到原來老人家產品都可以咁高科技」，坦言以往沒想過長者與科技會有關係，但親身接觸這議題後，發現科技對樂齡人士大有幫助。

見證學生態度變積極正面　留守學校趕工完成作品

譚副校長見證學生態度變得積極正面，非常投入課程，很緊張自己的作品。（盧勁揚攝）

課程不但為學生提供知識及技能，更幫助學生建立正向價值觀。譚副校長就留意到不少學生於參加課程期間，態度有明顯轉變，她舉例其中一組學生在構思過程中，學懂從照顧者和樂齡人士的角度出發，想到很多人忙着出外賺錢，較少理會家中長者，「就想是否要為經常留在家中的長者做一些東西」，最初打算設計一個視像聊天的應用程式，後來鎖定讓長者準時吃藥的方向，然後不斷改良，「雖然好多人都正在做，但他們都想透過自己的手去幫助家人」。

譚副校長亦見證學生態度變得積極正面，最初一下課就「收工」，但後來同學們都願意付出時間和心機，科技展前兩星期更是留守學校電腦室趕工，看出他們很緊張自己的作品，非常投入。而學校安排中一二年級同學參與投票，是讓他們預先看看中三同學的成果，好好準備，「他們將來都會做，要帶着這個精神，早些學技能，希望他們青出於藍」。

STEAM教育助學生覓志向　培養正向價值觀

梅志文校長指透過STEAM課程及活動體驗，希望學生能及早認識相關科目及未來出路，從而早些為大學選科預備。（盧勁揚攝）

樂齡科技課程是裘錦秋中學（元朗）的STEAM課程之一，梅志文校長指學校大力推動STEAM教育，是希望學生經過六年中學生涯後，選到適合自己的大學學科，透過STEAM課程及活動體驗，及早認識相關科目及未來出路，「接觸更多STEAM學科，合適的話到中四時自然會選擇數理相關課程」。他期望學生看得更遠，升高中選科時已經為大學選科預備，既避免升讀高中後才發覺選修科未能滿足心儀大學科目的要求，亦能看着目標自發行動。

梅校長提及學校的STEAM課程除了常見的編程和機械人外，較有特色的有食物科學。另外，近年AI（人工智能）熱潮冒起，該校亦有教導學生使用AI及ChatBot工具，從中加入媒體素養元素，如指導學生分析答案有否做足資料搜集或驗證真偽。

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