樂善堂余近卿中學助學生覓出路　院舍實習認識醫護界強調專業實用

優化高中四個核心科目已經實施數年，不少學校都運用多出的課時為高中學生設計校本課程。黃大仙區的樂善堂余近卿中學（余中）就推出多個特色課程，包括「銀齡守護者」、寵物護理、咖啡拉花及韓文等，期望學生透過持續學習，可以獲得知識及技能，以至是建立正向價值觀，明白未來投身心儀行業並非遙不可及。



另外，作為較早引入STEAM教育的學校之一，凌施茵校長接受訪問時提到，學校特意將價值觀教育串運STEAM教育，重點培養學生同理心及關懷，以設計思維研發出有助改善受助對象生活的發明品。



樂善堂余近卿中學凌施茵校長表示，學校特色課程能夠裝備學生在該行業發展所需的專業知識及技能，同時扣連價值觀教育。（鄭子峰攝）

特色課程為期兩年 認識各行業發展、建立正向價值觀

凌施茵校長表示，特色課程為期兩年「唔係淨係掂吓、玩吓、睇吓」，而是要學生學到在該行業發展所需的專業知識和技能，探索未來個人就業志向，為考取相關專業資歷作準備。若學生表現達標，更可獲課程機構頒發證書，倘學生決定將來向該行業發展時，已經比其他人行快一步。江文其助理校長補充，課程「畀同學仔知道將來唔係幻想」，從而裝備自己。

特色課程的另一重點是扣連價值觀教育。以「銀齡守護」課程為例，黃學誠副校長指課程獲多個醫護機構支持，學生透過長者為切入點認識醫護行業，然後前往院舍實習，將課堂上學到的知識學以致用。

他舉例，學生曾為院舍的長者策劃一場運動會，他們需設計適合坐輪椅長者參加的活動，例如互傳乒乓球、用筷子夾東西等項目，而學生設計活動時發揮同理心，更有學生於課程中立志成為社工及護士。

樂善堂余近卿中學黃學誠副校長強調，學校提供的特色課程絕對不是「水過鴨背」，而是一個持續學習過程。(鄭子峰攝)

學生初中考獲潛水牌、資助到加拿大考機師牌

余近卿中學其他活動同樣連結專業性及價值教育，例如學生可以免費考潛水牌，通過考核後可以於開放水域潛水至最深18米，牌照全球通用實用且具專業性。學生考獲潛水牌後需服務社區，例如協助中大珊瑚保育計劃清理海底垃圾、進行珊瑚普查，認識海洋生態系統和潛行保育，從中培養學生的責任感及保護環境的價值觀。

樂善堂余近卿中學設有「海洋科技研習中心」，中心內的海洋動物均由學生負責照顧。（鄭子峰攝）

學生除了入水能「潛」，出水亦都能飛。凌校長提到，學校有兩位學生參加學校航天課程3年後，已經掌握一定航空知識及模擬飛行技術，因此將於今年暑假遠赴加拿大考取單人飛行證書（First Solo Flight Certificate），以取得學生飛行員（Student Pilot）資格，有助未來考取私人飛機牌照（PPL）甚至商業機師執照（CPL）。由於獲得李培亞校監、樂善堂梁紹安主席、學校、家長教師會及校友會的贊助，兩位學生只需支付兩成費用即可起程追夢，有助減輕家庭的經濟負擔。

樂善堂余近卿中學設有模擬飛行的工具，學生可以學習相關知識。（鄭子峰攝）

STEAM教育覆蓋知識、技能、價值觀

樂善堂余近卿中學是學界其中一間較早起動STEAM教育的學校， 凌校長指該校的STEAM教育特色是要求學生不只學習知識和技能，「純粹只係玩無人機、玩機械人，對佢哋嚟講同打機冇分別」，更要學以致用幫助別人，運用同理心助他人解決生活上的難題，「你做嗰樣嘢唔係為咗玩，而係好實際去體貼人嘅需要」。

江文其助理校長（右）以學校的「Maker（創客）」課堂為例，指其有助學生明白幫助別人是要出自真心。（鄭子峰攝）

江文其助理校長以學校的「Maker（創客）」課堂為例，課堂目標為教導學生製作能改善生活的產品。初時老師帶同學到街市觀察長者買菜時遇到的困難，及後更主動上前與長者聊天，了解長者們買菜時難以手提重物的情況，當中學生幫助長者把東西由街市拿回他們家中，才發現餸菜遠比他們想像中重。

後來學校更進一步與大學合作，讓學生接觸有肢體傷殘、聽障或視障人士，了解他們的日常需要，亦讓同學透過模擬親身感受他們的難處，包括在港鐵站外戴上眼罩，模擬視障人士沿着地下磚紋走路，哪怕只是很程的路程也比學生想像中困難。透過這些體驗讓同學領略自己所設計的產品原來能幫助他人，「同學知道原來我幫人應該係出於真心，並唔係話我知道佢同我哋不一樣，我就要幫佢」。

李置業老師說，特色課程能為學生帶來動力，使他們願意提升其他方面的知識。(鄭子峰攝)

凌校長亦特別提到，STEAM教育的確可以「教到學生好叻」，但價值觀教育更為重要，例如學生發現有利益時，懂得如何衡量當中的利弊，從而作出正確的選擇。凌校長說，學校曾有學生發現某大型公司的網站出現安全漏洞，他不但沒有利用這個漏洞「攞着數」，而是主動寫信告知公司相關情況，後來更得到公司回信表示感謝，「佢哋有呢個技術同能力，但幫助社會維持公正」。

李置業老師就補充指，該學生擅長編程，亦願意花時間鑽研一些艱深的編程知識，變相帶動他在其他方面的學習，例如他為了學習外國網站上最新的編程知識而主動提升自己的英語水平。