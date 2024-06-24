內地專家教師走入本地小學交流　撰教材推中華文化融入數學課堂

聖愛德華天主教小學本學年參加了「內地與香港教師交流及協作計劃」，教育局表示，學校教師與來自湖北省襄陽市樊城區教育局教研室的內地專家教師肖艷老師，進行學與教的專業交流，包括共同備課、實踐教學、反思檢討等，深化校內「學、教、評」的聯繫，推動教師專業發展。



內地專家教師肖艷老師（右）與學生進行珠算遊戲。（教育局提供圖片）

「內地與香港教師交流及協作計劃」由國家教育部及香港教育局合作推行，計劃開展20年間，共有超過1,000所本地學校、逾840位內地專家教師參與，教育局形容成果豐碩。

聖愛德華天主教小學是本學年計劃參與學校之一，計劃統籌主任吳麗麗老師表示，「讓學生立根於中華文化」是兩地教師的共同信念，學校教師透過計劃，將中華優秀傳統文化融入數學課堂中，加深學生對祖國的認識，培養家國情懷。

湖北省襄陽市樊城區教育局教研室的內地專家教師肖艷老師分享如何在數學科融入中華文化元素。（教育局提供圖片）

共建教材：中華文化融合數學

吳麗麗老師表示，學校教師與肖艷老師聯手編寫「中華傳統文化走進小學數學課堂」教材，內容涵蓋民俗、地理、文學、藝術、建築、國家成就等多個領域，例如通過介紹國家高鐵發展歷史及運營數據的形式，讓學生理解百分數概念的同時，培養民族認同和自豪感，將中華文化元素有機融入數學課堂中。

聖愛德華天主教小學教師在「中華文化．飛耀藍天」活動日身穿華服，營造中華文化氛圍。（教育局提供圖片）

學校活動：寓傳統技藝於遊戲

此外，聖愛德華天主教小學教師與肖艷老師以「中華文化‧飛耀藍天」為主題，共同策劃「中華傳統計算工具算盤」學習活動，讓學生通過生動有趣的遊戲，認識珠算這項被列入人類非物質文化遺產的中華傳統技藝。吳麗麗老師表示，學生對珠算展現濃厚興趣，學校成功將中華文化的種子植根於學生心中。

肖艷老師認為，計劃為兩地教師架起一座意義深遠的「文化之橋」，既促進學術交流，也讓學生紥根中華文化，厚植家國情懷，期望日後再有機會與香港教師進行專業交流。