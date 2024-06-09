康樂及文化事務署策劃的首屆「中華文化節」，今天（9日）下午在沙田大會堂廣場及新城市廣場舉行《多彩華藝》嘉年華，讓公眾體驗華藝摺紙、製作端午香包和粵劇頭飾等。出席活動的文化體育及旅遊局局長楊潤雄相信，「中華文化節」能向海內外的藝術文化愛好者和旅客，展現中華文化，有助實踐港澳辦主任夏寶龍提出，香港「無處不旅遊」的概念。



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首屆「中華文化節」體驗摺紙、製香包 楊潤雄：助實踐無處不旅遊

楊潤雄主持「中華文化節」舞龍舞獅的點睛儀式，他致辭時說文化節能善用旅遊資源，為香港經濟添加活力，透過政、商、民合作推廣中華文化活動，共建美好香港。他說文化藝術離不開生活，希望各項活動能拉近文化藝術和市民日常生活的距離，提升對中華文化藝術的認識、興趣和共鳴，推動文化發展。

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嘉年華活動包括中華文化特色舞台演出、文化攤位、華藝摺紙、製作端午香包和粵劇頭飾等活動。