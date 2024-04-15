國安教育日｜港澳必須維護中央權威　遵循中央國家安全戰略政策

特區國安委今日（15日）舉辦「全民國家安全教育日」，出席的人大常委會法工委副主任、基本法委員會副主任張勇表示，維護國家安全是中央事權，中央對全國維護國家安全事務具根本性的責任，地方各行政區域及政權機關包括港澳特區都必須維護中央權威，遵循中央確定的國家安全戰略政策，落實中央提出維護國家安全的任務及措施。



人大常委會法工委副主任、基本法委員會副主任張勇出席港府主辦的國家安全教育日主題講座（黃浩謙攝）

張勇指國家安全是國家生存和發展最根本和最重要的前提，是一個國家的頭等大事，國家主席習近平提出的總體國家安全觀，是著眼於中國國家安全面臨的內外形勢，立足於中國的國家安全實際需要，以維護中國人民安全為根本宗旨的國家安全戰略思想。

他認為，特區貫徹落實總體國家安全觀，要把握好兩項原則，一是堅守國家立場，他說，維護國家安全是中央事權，中央對全國維護國家安全事務，具有根本性的責任，地方各行政區域及政權機關包括港澳特區都必須維護中央權威，遵循中央確定的國家安全戰略政策，落實中央提出維護國家安全的任務及措施。

張勇強調，二是維護國家主權安全發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，國安制度體系如同一隻盛滿「生命之水」的水桶，任何地區、任何方面，不論制度，還是立法、執法、司法機關，哪一塊木板都不能短、不能薄、更不能少，國家安全才可有更切實有效的維護及保障。

他指，香港的維護國家安全法律制度，有國家層面及香港層面，兩者有機銜接兼容互補，共同構成維護國家安全的法律制度和執行機制，保護了國家民族根本利益及14億人民的福祉安寧，亦守護了特區繁榮穩定和750萬港人安居樂業。