國安教育日｜夏寶龍囑香港提升優勢　列舉七「金招牌」非一勞永逸

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，灣仔會展舉行開幕禮，身在北京的港澳辦主任夏寶龍透過視像致辭，提醒香港如何「由治及興」。他說，香港除了要創新求變，忌用老眼光看待新形勢，亦要鞏固和提升本身的獨特優勢。



夏寶龍一口氣列舉出七個香港的「金字招牌」，包括擁有全球最大貿易中心、國際金融中心、航運中心、最自由經濟體等，要發揮好才能提升國際競爭力，惟叮囑「傳統優勢不是一成不變，金字招牌亦不是一勞永逸」，寄語香港要「順勢而為，順時而為」，建立新優勢。



夏寶龍國家安全教育日致辭全文

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夏寶龍促香港創新求變 忌用老眼光看新形勢

夏寶龍早上在北京率領港澳辦全體領導班子，與香港視像連線參與「全民國家安全教育日」開幕禮。夏寶龍致辭時提到香港要求變創新，首次定義「由治及興」的本質就是一條創新變化之路，香港要在變局中打開新發展的新篇章，不能用昨天老眼光看待今天的新形勢，更不能以昨天的舊思維解決今天的新問題，需要多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，明言要「敢於說前人未有說過的話，敢於幹前人未有幹過的事。」

港澳辦主任夏寶龍在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，發表演講。（直播片段截圖）

實現由治及興，需要把香港的獨特地位和優勢鞏固好、發揮好，使一個個「金字招牌」更加閃亮。 港澳辦主任夏寶龍

夏寶龍一口氣列舉七個「金字招牌」 須鞏固提升優勢

雖然求變重要，但香港本身有不少獨特優勢。夏寶龍認同香港經過一代又一代人的努力打拼，長期奮鬥中形成了許多引以爲傲的「金字招牌」，並一口氣列舉了多個例子：

（一）香港是最自由全球經濟體之一，貨物、資金、人員、資訊等自由流動，擁有最自由、最開放、最國際化的美譽

（二）香港是全球最重要的國際金融中心之一，擁有全球重要的證券市場、銀行中心、保險市場、以及全球最大的人民幣離岸中心等

（三）香港是全球最重要的貿易中心之一，有10多萬間貿易公司、商業網絡遍佈全球，專業服務發達，香港國際機場是世界最繁忙，貨物量全球第一

（四）香港是全球最大的航運中心之一，鐵路公路水路網絡十分發達

（五）香港是全球法治水平最高的地區之一，是中國唯一實行普通法的地區，全球排名前100的律師事務所，半數之上在香港執業

（六）香港是世界最安全、最宜居的城市之一，犯罪率長期處於低位

（七）醫療衛生水平位於世界前列，是全球平均預期壽命最長的地區等

夏寶龍形容，香港擁有的「全球之最」，是發展過程中賴以成功的重要元素，要實現由治及興，就要把香港的獨特地位和優勢鞏固住、發揮好，進一步提升國際競爭力。

港澳辦主任夏寶龍率領港澳辦全體領導班子，在北京以視像方式參與「全民國家安全教育日」開幕禮，擔任主禮嘉賓發表演講。（文睿攝）

傳統優勢不是一成不變，金字招牌亦不是一勞永逸。 港澳辦主任夏寶龍

引習近平講話 寄語香港要「順勢而為，順時而為」

夏寶龍寄語香港的獨特地位和優勢是在發展中創造，同樣也要在發展中鞏固和提升，引述2013年8月19日中共總書記習近平，在全國思想工作會議上的講話內容：「明者因時而變，知者隨事而制」。夏寶龍說，一間企業的成長，一個產業的壯大，一個地區的發展，必須順應形勢發展的需要，形容要「順勢而為，順時而為」，才能做發展的「長青樹」。

他建議香港積極把握新質生產力發展，大力引進全球高端創新人才，大力發展金融科技、數字經濟、智慧港口等，鞏固提升傳統產業優勢，要根據香港資源禀賦、產業基礎、科研條件、市場特點等，有選擇地推動新產業、新模式、新動能發展，構築香港競爭新優勢。

他又說，香港由治及興不是封閉孤立的，粵港澳大灣區建設已進入加快階段，香港應該全面深入參與，建立新的經濟增長點，開創香港高質量發展新局面。

夏寶龍談「實現由治及興」五大要點

一、築牢維護國家安全屏障後，香港向全世界展現了更安全、更自由、更開放、更可預期的營商環境，全球投資者都可以放心大膽地來港投資興業，香港發展如虎添翼。香港仍然是全世界營商環境最好的地方，是幹事創業、賺錢盈利、成就夢想最好的地方。

二、不論香港遇到什麽樣的困難和挑戰，來自祖國的後盾支撐只會加強、不會減弱。在新的起點上，大家要用好一國兩制這最佳制度，把一國兩制的紅利最大化，使其優勢充分彰顯釋放。

三、香港有許多引以爲傲的「金字招牌」，要把香港的獨特地位和優勢鞏固、發揮好，進一步提升國際競爭力，積極把握新質生產力發展的要求，大力引進高端創新人才，大力發展金融科技、數字經濟、智慧港口等，鞏固提升傳統產業優勢，推動新産業、新模式、新動能發展，構築香港新競爭優勢。

四、香港由治及興不是封閉孤立的，而是在強國建設、民族復興大背景下的由治及興。大灣區建設已進入加快速度、縱深推進的新階段，香港應該全面深入參與。要在融合融通中，積極應對國際產業鏈、供應鏈區域性重組挑戰，改善經濟結構，建立新的經濟增長點，開創香港高質量發展新局面。

五、香港由治及興本質上就是一條創新變化之路。大家要主動順應時代發展潮流，跟上時代發展步伐，積極識變、應變、求變，在變局中打開香港發展的新天地。大家需要團結一緻向前看，多用新思維、新辦法、新路徑解決面臨的問題，努力實現香港發展的叠代更新、轉型升級。