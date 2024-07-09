校園天地｜以球為媒深化津港兩地青年交流　學習中國女排精神

香港青年聯合會與香港天津青年會主辦的與中國女排面對面「百萬青年看祖國」津港青少年排球交流活動早前在天津開展，40 名來自德信中學和拔萃女書院的中學生，前往天津參訪學習和體育文化交流，期間不僅以球會友，更深入認識和了解天津，進一步增強對祖國的認同感和責任感。



香港青年聯會主席、交流團名譽團長林顥伊表示，活動不僅促進了體育文化的交流，也加深了兩地青年瞭解不同的文化，搭建了津港兩地的體育文化發展和青年交流的橋樑。（內容由香港青年聯會提供）



在交流期間，學生參觀了天津女排精神展，活動中展出的一系列相片、影片和實物展品深深吸引了眾人的目光，學生們都對「祖國至上、團結協作、頑強拼搏、永不言敗」這16 個字的女排精神感到非常振奮。來自德信中學的歐浚銨同學表示，天津女排隊員們不論是在艱苦的訓練還是激烈的比賽中，都能以頑強不屈的態度去面對，這種永不言敗的鬥志和奮進精神實在令他感到敬佩和感動。香港拔萃女書院學生湯楚兒則稱，我們香港年輕一代要秉承中國女排精神，錘鍊過硬本領，厚植家國情懷，積極投身祖國建設，共同編織起中華民族偉大復興的「中國夢」。

交流團學生與當地學生進行排球比賽。（香港青年聯會提供圖片）

與天津學生排球場上較勁

除了參觀活動外，同學們更有機會「落場」與當地中學較勁排球實力。交流團學生與當地耀華中學、泰達一中、市排球運動管理中心和市體育運動學校隊員們進行了交流比賽，兩地學生在比賽場上都全力以赴、揮汗如雨，場下啦啦隊亦大聲吶喊助威、可謂激情四射。

增強對祖國的認同感

香港天津青年會會長、交流團團長劉婷表示，在今年年初的天津政協大會之後，她與體育界別的委員、中國女排前隊長、交流團團長魏秋月就計劃把津港交流活動做得更「精准」，在市政協港澳台僑和外事委員會支持下，經過反覆溝通，確定將此次活動聚焦中學生，並從他們的興趣上著手，以球為媒結識新朋友，共繪「同心圓」，在潛移默化中認識天津，以進一步增強對祖國的認同感和責任感。

兩地學生以球為媒結識新朋友。（香港青年聯會提供圖片）

魏秋月表示，天津是運動之都、排球之城。作為天津人，她希望可以更好地介紹其家鄉，將兩地青少年排球交流活動做成一個長期項目，引導更多青少年將女排精神融入到日常生活和未來事業中，激勵大家不斷努力奮鬥。

在香港回歸祖國27周年之際，此次津港青少年排球交流活動意義非凡，不僅展示了兩地青少年的拼搏精神和團結合作，更加深了香港青少年對祖國的認同感與歸屬感，更真切地感受到祖國的強大與繁榮。

（香港青年聯會提供）

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