天主教鳴遠中學中六生獲中大直接取錄　學生：成功全因學校栽培

【DSE / JUPAS / SNDAS】能於文憑試放榜前獲得心儀大學取錄，相信是不少考生羨慕之事。天主教鳴遠中學（下稱鳴遠）中六生王冠棋，透過「學校推薦直接錄取計劃」於DSE放榜前獲中文大學經濟學課程錄取。他透露，中一入學時自己不懂說廣東話，亦不懂寫繁體字，甚至不敢開口說話，但多得學校的協助及栽培，使他的中學生涯從此不一樣。



天主教鳴遠中學參與大學直接取錄計劃，並為學生提供各類型培訓，如面試訓練，連續兩年均有學生成功獲得大學取錄。



天主教鳴遠中學中六生王冠棋，透過「學校推薦直接錄取計劃」於DSE放榜前獲中文大學經濟學課程錄取。王同學母親兼學校家教會主席方羚（左一）表示，學校老師更擅長發掘學生優點，提升學生自信。（蘇煒然攝）

老師擅長發掘優點 增學生自信

王冠棋小六後從上海來港，小學成績並不理想，甚至有老師建議他退學。他來港後入讀鳴遠中一，初時對廣東話及繁體字一竅不通，不過他稱學校老師上課前會問有哪些同學不懂廣東話，然後找其他同學協助他們。另外，學校會外聘導師於星期五課後舉辦廣東話班，對他和其他新來港同學都有莫大幫助。

除學習外，王同學亦積極參與課外活動，例如學生會、領袖生，甚至在升旗典禮擔任司儀。他憶起一次學生會活動，除了學生會成員外，還邀請了其他同學義務擔任工作人員，認為「同學有唔同特色，有啲同學搞活動叻，就負責攤位，有啲同學好鍾意煮餸，可以負責整嘢食俾同學」，認為學校不單着重學生成績，還能提供各種機會讓學生發展個人潛能，從而全方位成長。

王同學的母親兼鳴遠家教會主席方羚亦表示，內地的老師較着重成績，而鳴遠的老師更擅長發掘學生優點，有助增加學生的自信。

天主教鳴遠中學中六生王冠棋（左），透過「學校推薦直接錄取計劃」於DSE放榜前獲中文大學經濟學課程錄取。王同學母親方羚（右）表示衷心感謝鳴遠老師對兒子的悉心栽培。（蘇煒然攝）

暑假自學萌興趣 對經濟科瘋狂熱愛

王同學指一切源於中三升中四的暑假。當時他心血來潮要求媽媽先買下學年的教科書，然後利用整個暑假把課本都讀一遍，自此發現經濟科的樂趣。到真正上課時，王更驚覺「老師所教嘅好有啟發性」，同時糾正了他自學時的一些錯誤概念。

天主教鳴遠中學中六生王冠棋（左），透過「學校推薦直接錄取計劃」於DSE放榜前獲中文大學經濟學課程錄取。他表示，老師在上課前問有哪些同學不懂廣東話，然後找其他同學協助他們。另外，學校會外聘導師於星期五放學舉辦廣東話班，對他及其他新來港同學都大有幫助。（蘇煒然攝）

天主教鳴遠中學中六生王冠棋（左），透過「學校推薦直接錄取計劃」於DSE放榜前獲中文大學經濟學課程錄取。王同學（左三）除學習外亦積極參與學生會活動。（蘇煒然攝）

班主任形容瘋狂熱愛經濟科 自行出練習給同學

經濟科老師李家淳是王同學三年高中的班主任，亦是他的經濟老師。李老師形容二人「亦師亦友」，又特別提起中四疫情期間不能上面授課﹐當時王同學及其他同學有不明白的地方，李老師甚至去到王同學家附近替他補習。

李老師形容他對經濟科的熱愛達「瘋狂」程度，除了文憑試課本外，他更會閱讀相關歷史人物的書，例如《國富論》作家亞當．史密斯（Adam Smith）的所有著作。另外王同學更會經常幫助班上其他同學學習，甚至自行出練習給同學做，因此李老師認為他今天的成功，是王同學自己多年努力。

天主教鳴遠中學中六生王冠棋（左），透過「學校推薦直接錄取計劃」於DSE放榜前獲中文大學經濟學課程錄取。高中班主任李家淳老師形容，王同學對經濟科的熱愛達「瘋狂」程度，成功付全靠他多年來的努力。（蘇煒然攝）

「學校推薦直接錄取計劃」容許每間中學推薦最多兩名學生報讀一所大學的一個課程，而大學只能按學生過往表現和面試，在文憑試放榜前決定是否取錄學生。

王同學指李老師在大學面試上幫忙很多，包括預先替他準備不同的中英文生字，及與經濟相關的時事新聞。談及面試有何心得，王認為面試時不要想太多，以免因擔心結果而影響自己表現。

被問及未來發展方向，王同學坦言自己並不愛賺大錢，對比投行等與經濟相關工作，他更期望能當上經濟科老師，將知識傳承下去。

周黎明校長：成功非僥倖 全方位助學生入讀大學

天主教鳴遠中學校長周黎明一直留意到王同學的努力，特別是整個中六生涯皆提早45分鐘回校，於7時30分跟尖子組老師及同學練習英文口試，認為王同學的成功非僥倖。他期望王同學的成功例子可以鼓勵到其他新來港同學，透過努力克服英語難關。

王同學感謝學校老師每天7:30起，便為他及其他同學進行英文口試訓練。老師的教學熱誠，讓他不敢疏懶。（蘇煒然攝）

天主教鳴遠中學周黎明校長期望，王同學的成功例子可以鼓勵到其他新來港同學，透過努力克服英語難關。（蘇煒然攝）

升學及擇業輔導組鄒詠詩老師表示，學校吸收了前兩年的經驗，而由去年起已有學生獲大學直接取錄，今年更能針對性找出選修科較強的同學推薦他們參與計劃。本年度學校推薦了兩位同學參加了不同的計劃，他們都成功獲取錄。負責尖子組的林詠賢老師透露，學校會為學生提供各種培訓，如奧數班、邏輯訓練班、英語班等，又致力推動初中同學參加不同比賽，高中亦會安排學生參加大學舉辦的課程，例如王同學過往曾參加理工大學應用數學系的資優課程，又指若中六學生獲得大學面試機會，學校會安排校內老師和外聘導師，協助同學準備面試，增加同學入讀心儀大學的機會。