《香港01》與山東電視台推動中華文化　與學生分享武梁祠文化價值

中華文化教育日趨重要，《香港01》早前邀請山東電視台《武梁祠》導演王靜為主講嘉賓，到東華三院郭一葦中學從影視作品為切入點，與學生分享武梁祠的起源、藝術價值，從中觀察漢代人的生活文化，認識源遠流長的中華文化。



《香港01》早前邀請山東電視台《武梁祠》總導演王靜為主講嘉賓，到東華三院郭一葦中學與學生分享武梁祠的起源、藝術價值，從中觀察漢代人的生活文化。（鄭子峰攝）

王靜首先簡介武梁祠是山東嘉祥的一處漢代家族祠堂，其內的石刻以嘉祥武氏墓群石刻之名列入第一批全國重點文物保護單位，亦是唯一能圖文並茂證明三皇五帝的存在，成為研究上古先賢的重要材料。

王靜向現場學生解釋中國人被名為「漢人」的原因，表示因為漢朝的國力強大，紀錄片中播放陝西的茂陵博物館「馬踏匈奴」石雕，表示漢代的歷史文物足以反映民族自信、自強。

及後王靜在講座展示武梁祠當中「孔子見老子」的壁畫圖片，亦向學生介紹北京奧運開幕禮表演時亦重現「孔子見老子」的一幕，證明壁畫流傳後世的價值。最後的回答環節，有同學問及武梁祠由一群人還是一個人製作，王靜表示應由一群人製作，但是其中有一、兩位屬於工匠中的代表人物帶領一個小團隊工作。

《香港01》早前邀請到山東電視台《武梁祠》總導演王靜為主講嘉賓，到東華三院郭一葦中學與學生分享武梁祠的起源、藝術價值，從中觀察漢代人的生活文化。（鄭子峰攝）

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