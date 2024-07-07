IB｜英基17學生滿分　啓新狀元兩度轉校：和朋友分開　多時間學習

IB國際文憑大學預科考試昨日（6日）放榜，英基學校共誕17位「狀元」、43位「榜眼」、47位「探花」。狀元有何讀書秘笈？



狀元之一的王天賜（Joseph）原在港讀書，初中時隨父母轉到馬來西亞居住及就讀，後因新冠疫情，於是他又回港，入讀英基啓新書院（Renaissance College）。他說轉校被迫和朋友分開，此反而令他多出很多空餘時間學習，學業成績亦因此有所提升。他將到英國名校就讀機械工程專業，畢業後回港創業發展醫療機械，要為長者出一分力，以應對人口老化。



英基學校協會在今年IB國際文憑大學預科課程考試，有17位學生滿分成為狀元。其中14位在7月7日一同見傳媒。（鄭子峰攝）

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初中隨父母至大馬 疫情爆發後返港讀書

於英基啓新書院就讀的「狀元」王天賜（Joseph），中二的時隨父母到馬來西亞，在當地一間學校就讀，但後來發生新冠疫情，他又轉校回到香港就讀。

其實我中一、二個時係唔鐘意讀書嘅，所以成績可以話中等啦。 英基啓新書院IB狀元王天賜

他說並非天生「學霸」，但轉校的過程令他被迫和朋友分開，此反而令他多出很多空餘時間學習，學業成績亦因此有所提升。

轉咗校朋友又冇晒，自己留係屋企就好多時間冇嘢做，就試下溫下書。 英基啓新書院IB狀元王天賜

王天賜指，自己溫書的方法是向朋友解釋自己曾經不明白的理論。（董素琛攝）

探訪老人院後激發要發展醫療機械 要為長者出一分力

王天賜是基督徒，從小就有返教會，學習要幫助別人，而最近的一次經歷更堅定了他的想法。王天賜憶述最近一次跟隨教會探訪老人院後的感受，感嘆社會有足夠資源但未能有效運用在老人身上，「我地明明有好多資源可以幫佢地，但佢地好似接收唔到咁。」王天賜因此希望能以自己的力量去減少他們的痛苦。

王天賜計劃到倫敦帝國學院（Imperial College London）就讀機械工程系，學習製造醫療機械，並於畢業後回港創業。在符合自身價值觀的情況下幫助別人，將所學的回饋社會。

他指隨着人口老化，香港以至世界對醫療設備的需要只會有增無減，因此醫療科技在香港的發展是有未來的，再加上父母和朋友都在香港，回港是「很自然的選擇」。

我又有得返香港陪家人朋友，又有得返來喺一個有將來嘅科目（發展），我覺得返香港係一個好自然嘅選擇。」 英基啓新書院IB狀元王天賜

父送飛機模型激發求知慾 找到職業方向

英基沙田學院「狀元」丁頌熹（Marc）自小對航空科技深感興趣，因此計劃升讀荷蘭代爾夫特理工大學（Delft University of Technology）航空太空工程學士課程。丁頌熹說，自己從小已喜歡於玩飛機模型玩具，有一次爸爸買了一個可於手機上控制的飛機模型給他，更讓他沉迷於其中，由此激發了他想要明白飛機運作的原理的心。在他後來的學習上，他得知到飛機和飛機設計與課堂上學習的內容是有重疊的，他因此覺得這是一個可行的發展和就業方向。

丁頌熹指，沒有訂立溫習時數目標，而是會規劃每天想要溫習的課題。（鄭子峰攝）

相較其他地區，香港缺乏與太空科技相關的發展。被問到將來會否回港發展，丁頌熹則指自己尚未決定，他認為香港在航空科技的研究方面還是可以的，並指理工大學和科技大學都有進行相關研究。

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英基17位IB狀元

英基智新書院 (1位學生)

．Caitlin Alexandra WONG (王珀瑜)

英基港島中學 (2位學生)

．Tracy Kangqi FU (符康祺)

．Hannah Lauren WU

英基英皇佐治五世學校 (3位學生)

．Sien Tung LAU (劉倩彤)

．Sam In Kirsty LEE

．Chi Him TSANG (曾智謙)

英基啓新書院 (2位學生)

．Darkan BUDHRANI

．Tin Chi Joseph WONG (王天賜)

英基沙田學院 (2位學生)

．Marc Christopher DINGCONG (丁頌熹)

．Ken SOTOOKA (邱健志)

英基南島中學 (4位學生)

．Enoch CHU (朱天朗)

．Ka Wei Annice HUI

．Hin Tung Marcus LAU (劉衍東)

．Eunsu MIN

英基西島中學 (3位學生)

．Lauren DARLEY

．Jiya JOJI

．Heewoong KIM