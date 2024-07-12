校長灼見｜趁暑假做足準備，輕鬆升小沒疲憊

文：聖公會基愛小學校長張樂霈

小一統一派位結果已經公佈，一輪「音樂椅」遊戲後，相信大部份學生的排位結果已塵埃落定，下一步就是準備放暑假，享受一個輕鬆愉快的假期。家長們除了好好獎勵小朋友外，也應該讓自己休息及「充電」，因為小朋友踏入小學學習階段，不單對他們是一件陌生的事，對家長也是一項挑戰，既要處理小朋友的情緒，更要調節自己的心情和態度。休息過後，家長便應善用暑假好好為自己和小朋友準備迎接新階段，讓新的學習里程有一個順利的開展，小朋友的適應定必事半功倍！



筆者學校安排準小一學生參加體驗課，接觸老師及同學，加強安全感。（張樂霈校長提供）

增加親子「傾心事」時間

家長可建立親子「傾心事」時間，每天於晚飯或睡前互相分享，談天說地，尤其是鼓勵小朋友多就發生的事情說出感受。小朋友習慣每天分享感受，讓他們知道家長對其重視和關心，這樣能夠促進親子關係，而且家長也能就小朋友分享的事情上給予意見和支持。

新增「開學」一事為家庭關注事項

小朋友「開學」是整個家庭的一大盛事，因此家長可把子女在日常生活中所經歷的事情跟「開學」扯上關係，如暑假期間到外地旅行的時候，看到一些精美可愛的餐具，也可以藉此與小朋友展開話題，討論踏入小學時的午膳情況，讓小朋友在輕鬆的環境下了解小學的生活，並對多姿多彩的小學生活有所期盼。小朋友在暑假期間潛移默化接受到小學生活的資訊，家庭各成員都為此事表達關注，小朋友定必感受到「愛」之餘，也能有效減低焦慮感。

建立「規律」生活

開學前的一個月，家長要與小朋友一起訂立時間表，如上床睡覺及起床時間、吃飯所需時間、每天閱讀時間等，也要訂立規則，如自己獨立吃飯、自己執拾東西、主動起床等，讓小朋友為開展小學的獨立生活做好準備。家長為小朋友做好在校獨立處理不同事情的心理建設，讓小朋友知道再不能像在幼稚園般倚賴老師和工友，需明白小學老師對他們有較高的期望。

筆者學校設計暑期「小」任務，讓小朋友開始適應小學生活。（張樂霈校長提供）

增加對即將入讀學校的認識

作為家長固然希望小朋友入讀他們最「心儀」 的學校，或可能為小朋友「叩門」 至開學前最後一刻，然而及早決定入讀哪一所學校，家長需相信小朋友最「真實」 的感覺，只要他們表示喜歡該所學校，就已經對適應小學生活有正面的效果。家長可增加小朋友對學校的認識和聯繫，多帶領他們到學校參加活動（如我校於六月舉行的小一新生家長會暨體驗課、八月的小一適應週）、與他們共同完成學校所給的任務（如我校派發於七月及八月完成的迎新任務冊《基愛「升」星之旅 》）、瀏覽學校網頁等，建立小朋友對學校的安全感和歸屬感。

每位小朋友都是獨特的，家長們要善用未來的一個多月為小朋友迎接小學生活作最妥善的裝備，這樣一定可減少自己或小朋友的焦慮，大家便能展開一個新的快樂學習里程碑。

聖公會基愛小學校長張樂霈。（張樂霈校長提供）

作者簡介：

張樂霈女士現為聖公會基愛小學校長，從事教育事業二十三年。張校長致力推動課程發展，尤其評估素養，著重學習、教學及評估的連繫，以促進學生的學習效能。此外，她帶領各科優化以學生為中心的校本課程，讓學生寓學於樂，並裝備學生俱備足夠的知識和技能，以迎接未來的挑戰。

