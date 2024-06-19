校長灼見｜如何讓孩子喜歡閱讀

文：天佑小學校長李喜森

古語有云：「書中自有黃金屋、書中自有顏如玉」，這句話表達了從閱讀中獲取知識的美好之處。在遠古時代，「閱讀」不是一件垂手可得的事，且書本的價格昂貴，一般人難以負擔。然而，自從20世紀的「平裝革命」之後，書籍才開始普及化。



「書中角色愛回校」活動。（李喜森校長提供）

多年來，人們通過紙媒或實體書籍來獲取知識和信息。然而，現代科技和互聯網的普及已經改變了人們的閱讀習慣和模式，更對當代學生的學習方式產生了深遠的影響。

現時，電子書、網絡文章、社交媒體等受到愈來愈多人的追捧，他們以圖像、視頻、音訊和簡潔的文字為特點，能夠讓學生在短時間內獲取信息。然而有人說，長期沉浸在網絡世界，學生很容易對於深度閱讀長篇文章失去興趣。

儘管存在著上述趨勢，但這並不能代表所有學生的情況。仍然有很多學生對實體書籍和深度閱讀保持著興趣，並努力培養閱讀習慣。另一方面，教育機構和家長們也在努力鼓勵和指導學生進行有意義的閱讀。自1995年起，聯合國教科文組織（UNESCO）將4月23日定為「世界閱讀日」（World Book & Copyright Day），期望能藉此推廣閱讀和寫作活動。

李校長與同學一同扮演西遊記的角色。（李喜森校長提供）

以我校爲例，今年在4月23日舉辦了「天佑迷你世界閱讀日活動」，以「E-Book 探尋閱讀樂」和「書中角色愛回校投票活動」為主題。為了提高學生對閱讀的興趣，我們邀請了講者就STEM主題進行分享，並製作了「校本閱讀小冊子」、設置攤位活動及舉行了「書中角色愛回校」的投票活動。最令人開心的是，當天有大約一半的同學，依據自己帶回校的圖書而扮演書中的角色，頓時把閱讀日的氣氛昇華了！

除了學校鼓勵學生閱讀之外，家長也不妨參考以下的方法，進一步提升及培養孩子在閱讀方面的習慣和興趣：

1）鼓勵孩子參與選書過程：

給孩子提供選擇的機會，一起去圖書館或書店挑選書籍。這樣可以增加他們的參與感和對閱讀的擁有感。

2) 創造閱讀習慣的家庭環境：

在家中建立閱讀時間和閱讀習慣的環境。家長可以和孩子一起閱讀，設定每天固定的閱讀時間表，並不時伴讀及給予獎勵。

攤位遊戲。（李喜森校長提供）

3）瞭解孩子的興趣和喜好：

在選書時，家長需留意孩子對甚麼主題或類型的內容感興趣，例如動物、科學、冒險等。因爲選擇符合孩子興趣的書籍，可以增加他們的參與度和動機。

4）考慮書的主題和故事情節：

選擇引人入勝、具有吸引力的故事情節的書籍，是十分重要的。因爲故事性強的書籍能夠吸引孩子的注意力，讓他們更容易沉浸其中並持續閱讀下去。

大合照。（李喜森校長提供）

5）探索多元的圖書類型：

除了繪本，還可以嘗試不同類型的書籍，如漫畫、雜誌、短篇故事等。這可以更符合孩子的喜好和閱讀能力。

6）選擇適合閱讀能力的書籍：

確保書籍的難度適合孩子的閱讀能力，避免過於困難或過於簡單，因爲適當的挑戰可以激發孩子的學習興趣和成就感。例如「有聲書」，以吸引那些更偏向聽覺學習的孩子。

總結而言，閱讀對學生的知識獲取、思考能力和語言表達能力至關重要。學校在促進閱讀方面已經付出了很大努力，提供了多種閱讀渠道供學生學習，期望學生能在實體書籍和網路資訊之間達到平衡。因此，我們應繼續推廣和重視閱讀教育，讓更多的學生從閱讀中受益。

天佑小學校長李喜森。（作者提供）

作者簡介：李喜森先生現爲天佑小學校長，從事教育事業33年，在校致力推動生命教育——「蝴蝶保育計劃」，期待學生能夠懂得珍惜生命。李校長也熱愛書法藝術，現爲香港書法專業人員協會執委之一，並在每個主日於馬鞍山聖方濟堂以歌詠團團長的身份推動堂區之福傳事務。

