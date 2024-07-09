升中派位｜多名學生獲派傳統英中名校　仍到皇仁叩門一試

【中一派位2024／升中放榜／叩門／首志願／留班位】今日升中派位，部份學生接獲派位結果後前往心儀中學叩門。港島名校皇仁書院在早上九點起，陸續有學生前來叩門，不少學生即使獲派英中名校，或直資學校，仍然希望叩門入讀皇仁，務求入讀最心儀的學校。



獲派第二志願英中名校 叩門皇仁盼與哥哥同校

呂同學（左）表示獲派第二志願一所港島傳統英中名校，即使滿意結果，但依然希望入讀首志願的皇仁故前來叩門。呂媽媽（右）表示，對派位結果「有少少失望」，因為丈夫和長子都是皇仁舊生或學生，「當然想（兩名兒子）一齊返學」。（羅俊豪攝）

呂同學表示，自己獲派第二志願一所港島傳統英中名校，即使滿意結果，但依然希望入讀首志願的皇仁故前來叩門。呂媽媽表示，對派位結果「有少少失望」，因為丈夫和長子都是皇仁舊生或學生，「當然想（兩名兒子）一齊返學」，又稱皇仁師資不錯，老師也很關心學生。

不過她亦擔心未能成功叩門，認為競爭大，「相信叻嘅同學都想入（皇仁）」，但仍希望可以再試多一次，待校方再作通知。

曾接觸皇仁學生感覺良好 獲派中西區傳統英中名校仍叩門

陳同學本身已獲派首志願一所中西區傳統英中，但依然選擇前往皇仁叩門。（羅俊豪攝）

陳同學本身已獲派首志願一所中西區傳統英中，但依然選擇前往皇仁叩門。他解釋，過往曾因參加比賽接觸皇仁學生與他們一起發明物品，特別是他不懂如何做時，該校學長都很樂意幫忙和教導，感覺校風不錯，因此希望入讀。

陪同他前往叩門的陳媽媽形容心情輕鬆，因「已有嘢揸手」，待通知有沒有考試及面試，認為都大機會。

獲直資學校錄取跨區叩門

升中放榜樊同學（右）獲派第二志願，媽媽周小姐（左）擔心皇仁競爭大，但仍希望爭取一下。（吳綽詩攝）

駱同學早已獲直資學校錄取，但希望「更上一層樓」而前往皇仁叩門，並帶同獎狀前來，事前亦做好面試準備，形容自己小學校內成績中上，但擔心競爭對手比自己成績優異。

駱同學早已獲直資學校錄取，但希望「更上一層樓」而前往皇仁叩門。（羅俊豪攝）

另一名前往皇仁叩門的樊同學，獲派第二志願一所東區英中。母親周小姐稱兒子自行分配階段有報考皇仁，惟申請落空，亦清楚皇仁競爭比較激烈，只是希望再爭取、努力一下。