校園天地｜朱正賢小學首辦職業體驗供幼園生參加　總共8行業

保良局朱正賢小學今年開校40年，學校趁校園開放日，邀請學生和家長到校參觀首辦以職業體驗為主題的「正賢夢工場」，提供8個行業包括廚師、演員、指揮家、藝術家等職業，讓幼稚園學生自由選擇希望體驗的職業，發掘夢想，萌於微時。校長高凱聯稱，每個職業都緊扣學校課程的特色，例如近年最熱門的AI(人工智能)亦納入學校電腦科，讓學生走在時代最前綫。



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「正賢夢工場」上周六(15)舉行，學校揀選8個與課程有關連的行業，讓幼稚園生參加體驗，分別是科學家、工程師、建築師、指揮家、運動家、廚師、演員和藝術家，以展現朱小不同科組的特色及長處。高凱聯校長稱，希望幼稚園學生感受不一樣的小學校園開放日，「傳統的校園開放日是讓幼稚園學生體驗課堂情況，但朱小今次則讓學生自由參加不同的職業體驗，藉活動讓他們有做夢的機會，同時在不同職業扮演過程中，體驗朱小不同科目的特色課程及自小培養對生涯規劃的概念。」

高凱聯校長表示，每個職業都配對學校不同的科組，所有體驗活動都是朱小學生在學校的日常學習，例如工程師，配對的科目是電腦科，老師會帶領學生製作Lego小火車及相關情景，透過製作模型場景及編程 ，讓學生發揮創意；而近年大熱的AI亦加入課程中，包括A I圖像生成、AI輔助繪圖及Al編程。

保良局朱正賢小學校長高凱聯表示，每個職業都配對學校不同的科組，所有體驗活動都是該校學生在學校的日常學習。（校方提供圖片)

每名參加的幼稚園生均表現興奮，在「廚師」的體驗中，英文科老師以英語一步一步教學生製作水果乳酪，就讀K2的細川向希和蔡晉浩對可以參加活動很高興，他們都揀選自己有興趣的職業作體驗，做出美味的水果乳酪。

今年是朱正賢小學開校40年，高凱聯校長表示學校會有連串活動，展現學校過去的工作成果和未來發展，「正賢夢工場」正是朱小40周年的頭炮活動，其他活動包括為學校建立形象店，將以往獎勵學生的紀念品，由老師設計，改由學生創作；在今年底主辦中、小、幼的STEM比賽，為參加比賽的學生提供STEM課程學習和指導，發揮學生的創作才華，亦標誌學校對培育學生和傳承的決心。

（保良局朱正賢小學提供）

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