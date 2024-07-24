校園天地｜榮神益人四十載　綜藝匯演盡展才

聖公會李炳中學四十周年校慶開新篇

聖公會李炳中學自1984年創校以來，除了闡揚基督精神之外，一直致力培養學生全人發展，多年來作育英才，尤其在STEAM教育上，可謂碩果纍纍。李炳中學將迎接創校四十周年，學校籌備一連串慶祝活動，並於本年七月八日舉行「四十周年校慶開幕禮暨綜藝匯演」，吸引多位嘉賓、家長、友校師生親臨，見證學校踏入重要的里程碑。（內容由聖公會李炳中學提供）



郭主教、衛教授及黃校監帶領各持份者代表主持亮燈儀式。（聖公會李炳中學提供圖片）

學校誠邀香港浸會大學校長衛炳江教授，以及聖公會東九龍教區郭志丕主教，擔任開幕禮的主禮嘉賓。衛教授肯定學校在語文及STEAM教育的成果，並訓勉師生擁抱改變，迎接挑戰，在科技發展一日千里的二十一世紀充實自我。郭主教指出四十周年是重要的一年，如聖經記載摩西帶領以色列人，用四十年進入應許之地；耶穌傳道前接受魔鬼四十日試探。四十周年校慶，意味著李炳中學即將迎接新的改變。郭主教勉勵師生應具備解難能力和勇於創新精神，迎接新時代。隨後，學校進行開幕禮亮燈儀式。在禮堂一片燈海之下，郭主教、衛教授及黃校監帶領各持份者代表一同按亮燈柱，為李炳中學校慶揭開序幕。

緊接著亮燈儀式，便是校慶綜藝表演環節。綜藝表演除了朗誦、音樂演奏及家教會感恩獻唱之外，重頭戲莫過於校慶英語原創音樂劇《A+ Wonderland》。

校慶英語原創音樂劇《A+ Wonderland》。（聖公會李炳中學提供圖片）

《A+ Wonderland》改編自《愛麗絲夢遊仙境》，是學校與專業製作團隊共同創作的劇本。內容講述三名學生在參加瑞士「日內瓦國際發明展」前，在仙境受到過去著名科學家和發明家的指導及啟發，最終突破自己，各自完成創科發明品。《A+ Wonderland》由二零二三年十一月開始排練。學生刻苦鍛煉歌唱及舞蹈技巧，並背誦大量英文台詞及歌詞。在匯演當天，學生透過優秀的英語能力及團隊默契，在舞台上展現出無比的自信。他們更打破舞台的第四面牆，與友校師生即場互動，使全場氣氛更加熾熱。這次音樂劇的演出，學生獲得不少來賓的讚賞，而他們在舞台所展現的才華，也給觀眾留下深刻的印象。這亦反映學校透過籌辦音樂劇提升學生的英語能力，成效顯著。

值得一提的是，劇中學生所展示的創科發明品，都是學校近年在創新科技大賽的獲獎作品，例如「誤踩油門緊急抑止裝置」、「無電池熱感微液壓人工手」等。這意味著聖公會李炳中學成功在語文及STEAM教育上雙軌發展，一如衛教授所言，將語文結合科技，為學校發展開拓新里程。

（內容由聖公會李炳中學提供）

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