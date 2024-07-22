小學呈分試比重｜消息：教育局擬人文、科學各佔4分　增設體育分

因應小學常識科25/26學年起，分拆成人文科和科學科，消息指，教育局向小學學界諮詢，計劃調整小學呈分試科目分數比重，原本各佔9分的中、英、數，將會下調至各佔8分，人文科及科學科未來會各佔4分；另加入體育科計2分，視藝科則減1分至2分，與音樂科睇齊，總分則維持38分不變。



教育局表示正就呈分試科目比重收集意見，會適時公布安排。據悉有關方案只初步諮詢，並未有定案。



25/26學年起常識科分拆後的人文科及科學科，教育局計劃調整小學呈分試科目分數比重。（資料圖片）

今年1月起，教育局已全面檢視呈分試機制及各科所佔比重，並先後與不同教育團體代表會面及諮詢意見，當時津貼小學議會主席蘇炳輝便向《香港01》透露，局方表示會循學生均衡的全人發展作檢視原則，又提出體育科納入為呈分試科目，當時議會成員大部分傾向同意。

鳳溪第一小學校長朱偉林認為，科學、科技及STEAM的教學元素應該更加要提升比重，讓學生、家長、學校等各持分者更加重視。立法會教育界議員朱國強指體育科很多時都是體適能或是體能上的考試評分，現時沒有甚麼配套去支援或者評估機制，可能都要一些時間預備，才會更加成熟。