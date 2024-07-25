前港隊代表曾克服斷肋骨戰奧運　盼結束14年大學生涯當兒子榜樣

兩屆香港滑浪風帆奧運代表陳晞文於去年退役後，擔任滑浪風帆教練。她今日（25日）應邀與一眾基層學生分享運動員生涯經歷，以自己2012年曾嚴重受傷，5條肋骨斷裂和需切除脾臟，但最終仍能趕及出戰倫敦奧運，寄語學生不要看任何微小的努力，面對任何困難，都要向目標努力進發。



她同時透露，自2010年入讀港大後一直同時兼顧學業和運動兩方面，期望能於今年畢業，作為11個月大的兒子榜樣，結束14年大學生涯。



兩屆香港滑浪風帆奧運代表陳晞文（前排右四）獲邀與基層學生分享全職運動員的奮鬥經歷，並鼓勵學生面對困難都要向目標進發。（盧嘉傑攝）

陳晞文今次獲商業機構邀請，與基層學生分享運動員心得，分享會前更有教練指導學生，讓學生有機會體驗滑浪風帆。

奧運賽前遇意外斷肋骨切除脾臟 靠身體素質佳快速康復

滑浪風帆予人乘風破浪的印象，但海浪總不會永遠順從人意。正如2012年英國倫敦奧運舉行前一個半月，陳晞文在當地訓練時不幸被其他大帆船撞到，送院後證實斷五條肋骨及需完全切除脾臟，當時她仍堅信自己能參加比賽。

她引述醫生指，正常情況下需要6至8星期讓肋骨康復，但她的體能出色，比正常人康復得較快，最後趕及出賽，並以第12名完成賽，並以此寄語學生，不要小覤平日一點一滴累積的努力。

亞運奪金後失落奧運參賽資格 一度萌生退役念頭

陳晞文在2014年韓國仁川亞運奪得金牌，登上運動員生涯的高峯，甚至被視為2016年巴西里約奧運港隊獎牌希望。不過她卻於2016年在隊內遴選中落敗無緣出戰奧運，令她感到前所未有的挫敗，甚至自我質疑。

後來她趁假期前往台灣澎湖旅行，期間再次揚帆出海，發現自己始終熱愛大海，「只要有風，都好想落去感受起帆，企喺板上面飛嘅感覺」，幾經努力終成功在2020再戰奧運。

盼結束14年大學生涯學業 冀當兒子榜樣

2010年陳晞文於會考後獲香港大學破格取錄後，一直學業和運動雙線發展，但為了配合訓練，她只能在每次奧運、亞運等大型運動會結束後才能完成一個學期課程。她透露，如無意外今年將完成課程畢業，作為11個月大兒子的榜樣。

陳晞文認為讓基層學生有機會體驗出海玩滑浪風帆機會難得。（盧嘉傑攝）