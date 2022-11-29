滑浪風帆｜陳晞文誕子後猶豫是否復出　「但要思考好現實的問題」

東京奧運後，香港滑浪風帆代表陳晞文（Hayley）放下帆板踏入人生新階段，去年結婚後現已是一子之母。笑指生孩子後更覺強大的她，坦言難捨滑浪風帆，仍需時間考慮是否真的退下來。除了初為人母，她還多了一個運動員以外的身分－－運動員委員會（Athletes Committee，下稱AC）委員之一。



完成東京奧運後，陳晞文曾說，她有「7、8、9成機會退役」。然而過去21年，這名「風之女」都在大海上無數風浪，難免留戀。重返校園、結婚生子，當以為她已展開了人生新階段之際，她在奧運約一年多後的今天笑道：「仲諗緊⋯⋯都未宣布退役。」

陳晞文在完成東京奧運後結婚生子、重返校園。（資料圖片）

陳晞文坦言過去一年花了很多時間思考將來，除了訓練外，她也嘗試了教練工作。「這是一個不容易的階段，在這一個圈子那麼久，都好享受做運動員的訓練、比賽，成為了生活最大部分。所以當要考慮是不是時候退下來、退下來後要做什麼，覺得其實除了做教練外，世界很大，都想嘗試不同東西。」

陳晞文上月誕下麟兒，初為人母的她笑言「未試過瞓咁少」。（Instagram）

陳晞文最令人難忘的，是她於2012年倫敦奧運前訓練發生意外，斷了5條肋骨，並需要切除脾臟。她的脾臟原可以只切除一半，但醫生說如此一來康復會較慢，急於復出參加奧運的她，遂決定切除整個脾臟，可想而知風帆對她有多重要。

眼前為退留而掙扎的她坦言：「我真係好鍾意滑浪風帆，但運動員始終有退下來一日，東京奧運後那一刻我真係覺得好夠嘅，但當我停下來，會好掛住做運動員的生活。」她續說：「但要思考好現實的問題，我繼續落去有冇成績呢？」

陳晞文為運動員委員會第一屆工作坊作分享嘉賓。（葉詩敏攝）

引姚潔貞產子後復出例子

滑浪風帆RS:X板在東京奧運後已成為絕唱，明年杭州亞運及2024巴黎奧運將以「iQFOiL」帆板取替。陳晞文此前為備戰奧運，較少以新器材訓練，她指這也是她認為自己難再爭取佳績原因之一，「好講經驗、水感，對器材認識都好重要，所以好大因素點解覺得完成奧運後都差唔多（退役）。」

除此之外，畢竟滑浪風帆隊一年僅得約3個月在香港，陳晞文也不得不考慮家庭。「有時看到外國很多運動員成家立室後，都仍然可以繼續，點解香港唔可以呢？成功例子我只想到姚潔貞，有BB後繼續生涯真係好犀利。要實行是有一定困難，所以這段時間都好掙扎。」

陳晞文笑言「做運動員的所有痛苦比起生小孩好小事」。（葉詩敏攝）

上月中誕下麟兒的她，也分享了初為人母的體驗，「生完小朋友就覺得，做運動員嘅所有痛苦真係好小事。」順產的她笑說「真係好痛好痛」。「第一日同BB返到屋企，要24小時滿足他的需要，餵奶、安撫他、換片等等，我只瞓得一個鐘。」習慣了十多年規律的運動員生活， 大多時候都睡足9小時的她笑指從未試過睡那麼少，「我剛剛坐完月，都仲生存到，就會覺得原來自己都捱到，所以媽媽們真的好偉大。」

陳晞文成為今屆AC委員之一，與運動員溝通、交流，反映他們的聲音。（葉詩敏攝）

上月產子的陳晞文甫坐完月，就出席由AC舉辦的第一屆工作坊（Athletes’ Forum），與即將卸任的主席歐鎧淳、張家朗和謝影雪， 向年輕運動員分享精英運動員如何面對未知數、在責任範圍內好好掌握和面向將來。陳晞文成為今屆AC委員之一，主要是為運動員設立與奧委會之間溝通的橋樑，她坦言起初曾擔心自己是否適合，「一開始同施幸余（副主席）講擔心責任會否很大，怕自己做不來，但有黃金寶和施幸余帶住，希望我能做得更加好。」

陳晞文指希望透過工作坊聽到更多運動員的意見，看看可以為運動員爭取到什麼，「都想跟上屆AC了解更多，真係想去幫助到運動員，趁自己還未脫節回饋更多。」

陳晞文指懷孕期間一直保持運動，恢復較快。（葉詩敏攝）

「iQFOiL滑浪風帆亞錦賽暨香港公開錦標賽」將在下月6日舉行，是iQFOiL首個於亞洲舉行的洲際級別賽事。隨杭州亞運延期至明年9月舉行，賽事成績亦會用作港隊內部甄選評核。表演賽亦將於11日再度在維港上演，陳晞文坦言聽後「心癢」，期待再落水比賽，笑指可以「最後一分鐘」先報名，仍在考慮會否參賽。